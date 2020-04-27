疫情衝擊 晶碩Q1純益年減1成 EPS 1.3元

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (27) 日公告第 1 季自結營運結果，受肺炎疫情、工作天數減少影響，中國、日本市場成長動能放緩，第 1 季稅後純益達 9121 萬元，季減 48.61%、年減 11.79%，每股純益 1.3 元。

晶碩第 1 季合併營收 7.21 億元，季減 27.76%、年減 5.03%，毛利率 45.12%，季減 0.97 個百分點、年減 1.47 個百分點，營益率 14.61%，季減 4.94 個百分點、年減 4.1 個百分點，稅後純益 9121 萬元，季減 48.61%、年減 11.79%，每股純益 1.3 元。

晶碩第 1 季受肺炎疫情衝擊物流、通路需求，其中中國電商天貓商城通路銷售低預期，其中又以美瞳彩片衰退幅度最大，但法人表示，晶碩今年在客戶庫存去化、新品上市、通路擴充後，營運仍可逐季成長，其中歐美新客戶最快下半年就會加入。

晶碩目前產能利用率約 8-9 成，訂單能見度達 3-6 個月，今年預計拓展更多通路，除天貓商城外，也將打入京東電商平台，並開始布局線下市場。

矽水膠產品方面，晶碩預期今年第 2 季取得歐盟矽水膠證照，第 4 季配合客戶推出新品，2021 上半年取得台灣認證，日本則因臨床試驗時間較長，預估 2022 年獲得認證，中國則要到 2023 年。