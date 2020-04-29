加密貨幣交易所龍頭幣安早前預告將推出區塊鏈系統——「幣安智能鏈」（Binance Smart Chain），同日即公布幣安智能鏈白皮書，豈料，不久後竟引發加密貨幣社群批評，這套系統將傾向中心化。

至今，許多加密貨幣分析師均對幣安智能鏈的白皮書提出批評。據介紹，幣安智能鏈是該交易所繼幣安鏈（Binance Chain）之後，所推出第二條能使用智慧合約的區塊鏈。此外，它還將完全與以太坊（ETH）相容、採用委託權益證明機制（DPOS）的治理系統，而且由幣安幣（BNB）持有人所選出的 21 個節點營運者進行治理。

產品反應不熱烈

針對幣安這次推出的新產品，加密貨幣社群認為，幣安智能鏈不過是重新運用現有項目的功能，並沒有切實為加密資產生態體系帶來新的技術元素。加密貨幣數據分析機構 Messari 就在推特上表示：

「幣安智能鏈」看起來像是在早已擁擠的領域內，再打造出另一個以太坊的競爭對手…. 這條鏈將主打 DPoS 系統，跟 EOS 極為相似。

在 Reddit 上暱稱為「Always_Question」的網友則將幣安的白皮書形容為：「又是一個中國山寨產品，這回目標是融資超過 20 億美元卻毫無新意的 EOS DPOS。」

DPoS 治理容易傾向中心化

數位資產研究公司 Delphi Digital 的共同創辦人 Tom Shaughnessy 表示，幣安智能鏈將因中心化的性質而受到阻礙。他說：

雖然幣安智能鏈最終仍將高調推出，跟以太坊以及其他可程式化的區塊鏈互相競爭點擊率與吸睛程度，但可以肯定的是，它絕不是為「去中心化未來」而打造的競爭方。

他還預測，幣安智能鏈將允許幣安創辦人趙長鵬（CZ）取得整條鏈的控制權，原因是他所持的幣安持股與其影響力，因此整個平台是很「中心化」的。Tom Shaughnessy 說：

「中心化鏈」每一次都抓錯重點。重點不在提供「更便宜」的交易，因為任何人都能透過亞馬運雲端服務 AWS 做到這點，重點在於：要培養出一群以社群為導向的開發人員，這些開發人員樂於一起工作，而無須遵從中央化的任務。

中心化抹殺創造力？

Tom Shaughnessy 指出，去中心化區塊鏈能培養出令人驚豔的應用程式，因為開發人員擁有「一個可利用新工具進行創新的新沙盒」，「他們不再受過去 Web 2.0 的設計空間所限制」。他說，

一旦你把開發人員帶回中心化的沙河，那麼，整個局面通常會更傾向於將現有的 Web 2.0 App 帶入這條鏈，然後標榜「去中心化」，但卻逐漸偏離這個軌道。

Tom Shaughnessy 表示，「一旦它的命脈由 21 個節點和幣安管理層的意見所控制，那麼，從一台筆電和網路連結建立全世界的應用程式會永遠存在，而且，被全球社群反覆運用—— 這種說法將喪失其光芒。」

這篇文章 「幣安智能鏈」遭社群狠批：過度中心化、山寨貨了無新意 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』