疫情過後數位化程度更高 誰能勝出？

新冠肺炎疫情持續蔓延，酒精噴罐和口罩不離身，甚至連近距離的聚餐社交活動都停擺，依照 COVID-19 新冠肺炎發展態勢，中國大陸學者鍾南山認為，疫苗不會很快研發出來，隨著疫情隨時間延續，人類的消費行為已出現重大變化，連台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀都直言，新冠肺炎宛如一場戰爭，衝擊全球經濟很大，將毀掉很多人的事業，即使未來疫情控制，也會改變人們的生活方式。

台積電抓住了人類消費行為改變的機會，首季獲利創新高，大賺 1,170 億元。

台積電第一季合併營收季減 2.1％、達 3,105.97 億元，平均毛利率季增 1.6 個百分點、達 51.8％，與去年同期相較提升 10.5％，營業利益率季增 2.2 百分點，達 41.4％，雙率表現均優於財測。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，由台積電釋出的好消息，推估只要是能抓住這一波人類消費轉型的浪潮，某些受惠產業或個股，其未來的空間將會很大。

預估 2020 年以物聯網（IoT）應用成長性最透明，預估成長 15％左右，藍牙耳機、智慧手錶與智慧音箱，受 AI 驅動持續成長最明顯，另外，數位運算也將變得無所不在，所以需要大量的運算能力。

因此，預估半導體上游 IC 產業，將首先搭上這一波更數位化的浪潮，譜瑞 - KY(4966-TW)、 瑞昱 (2379-TW) 、 信驊(5274-TW) 、 立積(4968-TW) 、 原相(3227-TW) 、力旺(3529-TW) 、聚積(3527-TW) 等等，能搶先搭上這台更具數位化的列車。

譜瑞 - KY 今年第一季合併營收為 29.61 億元，為同期歷史新高，年增 2.5％，以美元計算，單季營收為 9,836 萬美元，符合原先公布的 9,500 萬至 1.05 億美元預測區間，首季毛利率介於 41.5～44.5％之間，譜瑞去年營收結構中，時序控制 IC 的業績占比約五成，至於高速訊號傳輸介面 IC 則約占約三成以上，包括蘋果、惠普、戴爾、華為、聯想、三星、宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW) 等，都是客戶。

週四 (4 月 23 日) 因重大訊息譜瑞 - KY 停牌，週五 (4 月 24 日) 譜瑞 - KY 宣布，以 3,750 萬美元 (折合新台幣約 11.27 億元) 併購 USB 控制 IC 廠美商睿思科技，外資全數給予正面肯定。

瑞昱 3 月合併營收 54.30 億元，累計第一季合併營收達 159.28 億元，改寫歷年同期新高，相較 2019 年同期成長 24.10％。隨著中國全國各地復工後，業績在筆電及路由器等拉貨持續成長帶動下，再加上供應任天堂音效晶片，預期第二季合併營收將可望繳出季增雙位數成長，有機會挑戰營運高峰。

立積 WiFi 射頻前端模組已成功打入華為供應鏈，隨著疫情帶動換機需求，WiFi-6 滲透率提升，帶動立積出貨量激增，第二季陸續接獲追加訂單；預估華為路由器部分，立積出貨量就突破百萬顆，下半年訂單逐季成長。立積公告第一季合併營收達 8.31 億元，改寫歷史同期新高，股價可望繼續反映基本面佳音。

當然，還有一些具籌碼優勢的好股，但在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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