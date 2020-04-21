「永豐外資50N」訂於 2020.04.30下市

永豐金證券股份有限公司發行之「永豐金證券特選外資豐擁 50 報酬指數指數投資證券（020005）」將於 109 年 4 月 30 日起終止上市。

一、永豐金證券股份有限公司發行之「永豐金證券特選外資豐擁 50 報酬指數指數投資證券（020005）」，於 109 年 4 月 29 日存續期間屆滿，核有本公司營業細則第 52 條之 8 終止上市之情事。

二、到期日：109 年 4 月 29 日。

三、終止上市日期：109 年 4 月 30 日。

四、最後交易日：109 年 4 月 27 日。

五、終止上市證券代號、名稱及事務代理機構：

(一) 代號：020005。

(二) 名稱：永豐金證券特選外資豐擁 50 報酬指數指數投資證券。

(三) 事務代理機構：

１、公司名稱：永豐金證券股份有限公司。

２、地址：台北市重慶南路一段二號 17 樓。

３、電話：服務專線 0800-038-123。

六、關於投資人權益相關事項，請查詢永豐金證券股份有限公司網站（https://www.sinotrade.com.tw/）或洽其服務專線 0800-038-123。

七、上開第二點至第四點所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免而本公司證券集中交易市場全面休市時，則該點及其後各點所定日期，一律予以順延至次一營業日。