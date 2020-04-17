香港富邦人壽攜手眾安國際設立眾安人壽 搶攻虛擬保險牌照

富邦金 (2881-TW) 今 (17) 日宣布，香港富邦人壽與眾安科技國際集團，將在香港合資設立眾安人壽，香港富邦人壽投資總額將達港幣 3.5 億元(折合新台幣約 13.7 億元)，持股比例 35%，不過本案尚待香港主管機關核准。據了解，此舉不排除是為獲發香港虛擬保險牌照做準備。

據香港公司註冊處資料顯示，眾安在線 (6060-HK) 旗下眾安科技國際早已於 2 月 27 日在香港註冊了一家新公司，為 ZA Life Limited(眾安人壽有限公司)。

從股權情況來看，眾安國際持股 65%，香港富邦人壽持股 35%。眾安人壽董事名單包括：周資為、李國棟、歐晉羿、王傑、許煒等人。其中，周資為是香港富邦人壽總經理，歐晉羿為眾安在線董事長歐亞平之子、眾安在線執行董事，許煒是眾安在線副總經理兼眾安國際總裁。

據了解，香港保監局於 2018 年 12 月已頒給保泰人壽 (BowtieLifeInsurance) 首個快速通道授權，即業內俗稱的香港網際網路保險牌照，而目前包括眾安在線、亞洲保險和香港初創企業 OneDegree 三家都在申請香港的虛擬保險牌照，眾安與香港富邦人壽攜手，不排除就是為了搶下香港虛擬保險牌照做準備。