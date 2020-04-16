業界首發槓反ETN 大蘋果槓反報酬指數ETN掛牌 追蹤10檔蘋概股

自去 (2019) 年 4 月主管機關開放指數投資證券 ETN 商品後，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券陸續掛牌三檔主題式 ETN 商品，目前三檔 ETN 市占率逾八成，在「特選大蘋果報酬指數」ETN 掛牌即將滿一年之際，富邦證券看準投資人交易需求，推出業界首發槓反 ETN 於今 (16) 日掛牌，特選追蹤 10 檔蘋概股。

富邦證券於去年推出三檔 ETN，包括富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN(020000-TW)、富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN() 與富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN()，目前三檔商品市占率逾八成，截至 4/15，市佔率達 81.39%，深獲市場投資人青睞。

看準此商機，富邦證券趁勝推出槓反 ETN，為富邦「特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍」ETN () 與富邦「特選大蘋果報酬指數單日反向一倍」ETN ()，今日在台灣證券交易所上市掛牌交易，兩檔新 ETN 同樣連結台灣指數公司所編製的「特選大蘋果報酬指數」。

富邦特選大蘋果報酬指數組成標的是自蘋果公司 (Apple Inc.) 最近公布的供應商名單中，選取符合流動性及財務穩健等條件的 10 檔台灣上市公司股票組合而成，目前最新成分股包括：大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科等 10 檔標的。

富邦證券表示，這兩檔槓反 ETN 所追蹤的指數，固定每年四月份進行一次定期審查，定審時單檔權重上限設定為 12%，以確保成分股符合指數定義且具市場代表性；且兩檔 ETN 發行價同樣訂為 5 元，訂價親民進入門檻低，適合投資人依自身理財規劃靈活運用。

富邦證券表示，指數投資證券 (ETN) 直接連結對應指數表現，其報酬扣除管理費後無追蹤誤差，且報酬指數配息直接滾入指數再投資，投資績效清楚呈現且具節稅效益，另外，ETN 直接在集中市場掛牌交易，交易稅率低廉，不過要注意的是 ETN 設有發行年限條件，及提前強制贖回機制等規範，投資前應詳閱商品公開銷售說明書。