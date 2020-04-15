「富邦蘋果正二N」、「富邦蘋果反一N」指數投資證券自 2020.04.16上市

富邦綜合證券股份有限公司發行之「富邦特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍指數投資證券」及「富邦特選大蘋果報酬指數單日反向一倍指數投資證券」，於本（109）年 4 月 16 日上市開始買賣。

一、富邦特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍指數投資證券

(一) 指數投資證券中文簡稱：富邦蘋果正二 N。

(二) 指數投資證券英文名稱：Fubon Big Apple Total Return Index Daily Return Leveraged 2X Index ETN。

(三) 指數投資證券英文簡稱：Fubon APL TR Daily Return Leveraged 2X Index ETN。

(四) 證券代號：02001L。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW00002001L4。

(六) 申報生效發行單位數：300,000,000 單位。

(七) 上市發行單位數：50,000,000 單位。

(八) 開始上市買賣日期：民國 109 年 4 月 16 日。

(九) 到期日：民國 119 年 4 月 15 日，到期日如為非營業日則順延至次一營業日。

(十) 每日漲跌幅限制：10%。

(十一) 事務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司。

(十二) 有關指數投資證券基本資料請至本公司網站 ETN 專區（http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html），查詢「ETN 商品資訊」→「槓桿型及反向型 ETN」→依指數投資證券中文簡稱查詢（連結發行人網頁可查詢指數投資證券每單位指標價值、指數投資證券單位總數等相關資訊）。

二、富邦特選大蘋果報酬指數單日反向一倍指數投資證券

(一) 指數投資證券中文簡稱：富邦蘋果反一 N。

(二) 指數投資證券英文名稱：Fubon Big Apple Total Return Index Daily Return Inverse -1X Index ETN。

(三) 指數投資證券英文簡稱：Fubon APL TR Daily Return Inverse -1X Index ETN。

(四) 證券代號：02001R。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW00002001R1。

(六) 申報生效發行單位數：200,000,000 單位。

(七) 上市發行單位數：50,000,000 單位。

(八) 開始上市買賣日期：民國 109 年 4 月 16 日。

(九) 到期日：民國 119 年 4 月 15 日，到期日如為非營業日則順延至次一營業日。

(十) 每日漲跌幅限制：10%。

(十一) 事務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司。

(十二) 有關指數投資證券基本資料請至本公司網站 ETN 專區（http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html），查詢「ETN 商品資訊」→「槓桿型及反向型 ETN」→依指數投資證券中文簡稱查詢（連結發行人網頁可查詢指數投資證券每單位指標價值、指數投資證券單位總數等相關資訊）。