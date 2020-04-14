不怕疫情亂 這族群早已飛越萬重山？

新冠肺炎打趴全球經濟，為了救經濟，G20 領導人強調不惜一切代價採用所有可行的政策工具，將新冠病毒大流行對全球經濟和社會的損害降到最低。

為救市，美聯邦參議院通過 2 兆美元經濟援助法案，以紓困企業、向納稅人發錢、擴大失業給付等方式支撐搖搖欲墜的經濟。另外，歐洲央行 ECB 為對抗疫情大流行造成的經濟與金融衝擊，今年將額外推行規模 7,500 億歐元（8,190 億美元）的資產收購計畫，預計至少實施到 2020 年底。繼續挹注市場流動性。再來，新加坡政府在一個月前已宣布價值 64 億新加坡幣（約新台幣 1,347 億元）的經濟振興方案，但眼看疫情持續惡化，又宣布額外 480 億新加坡幣（約新台幣 1 兆元）振興方案。南韓推無限量 QE。在全球政府積極救經濟、救市之下，台灣股市回到萬點之上。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，國安基金 3 月 20 日啟動的救市以來，反彈二成。統計這七次護盤經驗，在正式啟動護盤後，後一周均呈現上漲，漲幅達 1.1～12.16%，本次護盤不到一個月，短線反彈幅度最大。雖然指數尚未站上今年 3 月 13 日的空方缺口 10,300 點附近，但是有些好股票，早已輕鬆越過萬重山，這些個股，先有籌碼面的優勢，後有基本面的優勢，漲勢可望延續，注意好買點的出現。

現在就來盤點幾檔個股，看其優勢：

大家都知道護盤最重要的標的，台積電 (2330-TW) 視為台股的護國神山，在半導體族群中，第二號人物為聯電(2303-TW)，具有低價優勢。

聯電 3 月營收攀高至 145.7 億元，月增 7.08%、年增 41.11%，因工作天數回升和客戶需求強勁，單月營收創下歷史次高。第一季合併營收 422.68 億元，季增 1%、年增 29.72%，受惠無線通訊與電腦周邊市場領域晶片需求穩定，第一季表現淡季不淡，超越了去年第四季的紀錄而再創新高，表現優於預期。聯電股價由 3 月 13 日低點 13.65 元漲至 15.1 元，彈升 10.6%

另外，散熱族群中的超眾 (6230-TW)，自大盤於 8,523 點底部反彈以來，大力看好，超眾比大盤早落底，籌碼集中，基本面令人驚豔。

超眾去年營收 85.86 億元，年增 12.1％；稅後純益 7.02 億元、年增 17.8％，每股純益 8.12 元，不僅優於前年的 6.9 元，也創下歷史次高紀錄。超眾董事會通過去年股利政策，每股擬配息 4.87 元。儘管有新冠肺炎肆虐，但超眾台北廠沒有受到影響，至於大陸昆山廠、重慶廠逐步恢復到正常水準。超眾股價已越過 3 月 13 日大盤壓力，此波彈升 60.7％，好股果然不寂寞。

南電 (8046-TW) 早在我不公開臉書上，早已列為第二季的潛力股之一。上半年因為傳統電子產業淡季，稼動率稍微低一些，但載板從去年第四季到今年上半年，應該都會維持在滿稼動率的狀態，不過新冠肺炎疫情變化快速，仍謹慎面對。

南電 3 月合併營收月增 31.5％，達 30.87 億元、年增 41.4％，累計前 3 月營收為 79.17 億元、年增 26.1％。預期 2020 上半年獲利表現可望比 2019 年同期有所成長。

當然，還有一些更具籌碼優勢，股本小的好股，在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看，希望對讀者大眾，有其幫助。

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