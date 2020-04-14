

◆盤勢分析

1. 美國總統川普表示將很快做出經濟活動重新開放的決定，華爾街擔憂一系列黯淡的財報，OPEC+ 同意自 5 月起日減 970 萬桶原油，然而油價下跌、抑制能源股表現。週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.39 至 1.37％，美股四大指數短期震盪。開拓重工暴跌 8.71%，台積電 ADR 上漲 0.87%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為月線（約在 9,650 點）附近，壓力為 10,400 點至 2 年線（約在 10,710 點）。

（3）技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 122 點附近，壓力為 130 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。。近期法人著墨較深的族群包括半導體、IC 設計、PA、散熱、PCB、生技 / 防疫、車用等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。

5. 新冠肺炎疫情衝擊全球消費之際，中國大陸電商業者針對 iPhone 11 紛紛展開降價或折抵活動，期吸引疫情趨緩後的消費者回籠，降幅約在 9% 到 17% 之間。由於實體門市人潮減少，電商平台大舉促銷，加上首季遞延的訂單，有利 2317 鴻海、4938 和碩、2474 可成等蘋概股第 2 季營運。

6. 三星今年 CES 上發表屏占比高達 99％的 8K 無邊框電視，相當吸睛，該款電視面板由 2409 友達操刀。三星 2021 年將退出 LCD 面板市場，今年開始策略性地分散供應商，其中和友達在高階面板合作關係更緊密，此外 LGD、夏普和大陸咸陽彩虹都可望打進三星供應鏈。

7. 為 5 月的兩波主板新品發售做準備，英特爾攜華碩（2357）、技嘉（2376）及微星（2377）等台系三大板卡品牌廠，啟動第二季套包銷售計畫，以新品＋舊型號、中高階系列＋低階款的模式，加速去化舊品、同時為即將推出的第十代 Comet-Lake 系列主板新品備戰，也為台三大廠拉抬第二季主板營運動能。

8. 隨著中國啟動復工後，5G 基礎建設腳步也開始重回發展軌道，且中國前三大電信商目前更端出「5G 消息白皮書」，象徵 5G 商用化即將全面到來。法人看好，在中國 5G 基礎建設重新啟動帶動下，矽力 - KY（6415）、瑞昱（2379）及聯發科（2454）可望因此受惠。



