

◆盤勢分析

1. 美國聯準會（Fed）公布上看 2.3 兆美元的貸款計畫後，抵銷初申失業給付人數再度激增的利空，但 OPEC 減產力道不如市場預期，油價翻黑、能源股普遍下挫，美股漲幅在尾盤收斂，費半指數下跌；終場美股四大指數漲跌幅介於 - 2.33%~+1.45%；美股週五因逢耶穌受難日，將休市一天。蘋果 + 0.72%；臉書 +0.52%；美光 - 4.47%；高通 - 2.39%；台積電 ADR -1.94 %。

2. 在白宮衛生顧問對疫情樂觀，加上桑德斯退選，消弭了一部分政治不確定性，帶動週三美股上漲，收盤接近四周高點。激勵週四台股開小高盤拉高後，在美股期貨早盤翻黑，加上立委關心國安基金與禁空令是否退場，且上檔逢 3/13 在 10171~10359 點的空方缺口壓力下，使短線獲利了結賣壓出籠，指數壓回平盤上下震盪，終場以下跌 18.04 點的 10119.43 點作收，跌幅 0.18%，成交金額 1637 億元。三大法人合計賣超 93.57 億元，外資賣超 74.16 億元、投信買超 4.18 億元、自營商賣超 23.59 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：雖價跌量縮，但要回補上檔空方缺口，成交量宜放大到 2000 億元以上的水準。

（2）均線：短線沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前反彈格局不變，有機會震盪走高。

（3）技術指標：KD 黃金交叉，K、D 均突破 80 進入超買區，雖 K 值略有下滑，但若能高檔鈍化，將有利漲勢持續。

4. 櫃買指數下跌 0.29%，收在 125.31 點，與加權指數同樣沿 5 日線上漲。支撐約 122 點附近，壓力為 128.14 點附近，未跌破 5 日線前漲勢不變。

5. 觀盤重點：近期國際股市普遍漲多跌少，而台股上檔雖逢 3/13 在 10171~10359 點的空方缺口，但在下檔有國安基金與融券回補支撐下，也不至於大跌，若無突發性利空，偏多操作為宜，但建議開始依基本面展望逢高汰弱換強，來面對未來盤面變化，短線台股可留意遊戲股、生技股、汽車零組件、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

6. 金管會主委顧立雄昨（9）日首度表示，有條件禁止平盤以下放空措施，預計暫行三個月，是否提前取消，需要觀察台灣與歐美疫情控制情況，以及美股是否趨穩等兩大指標。財政部長蘇建榮昨日答覆立委質詢國安基金提問，他表示，上次國安基金召開臨時委員會議授權啟動護盤，並未授權期限，目前仍須觀察疫情，是否退場，需尊重委員會意見。

7. 政府超前布署防疫，組成口罩、防護衣、隔離衣、製藥等國家隊，並積極籌組呼吸器國家隊，為國民健康築起堅強防護網。蔡總統 8 日親至旭富（4119）感謝該公司捐贈奎寧原料藥，帶動昨（9）日旭富一早就拉漲停板價，15 檔防疫國家隊概念股同步走強。

8. 新冠肺炎帶動筆電、平板等遠距應用需求大增，華碩（2357）、宏碁（2353）昨（9）日公布 3 月營收大躍進，宏碁衝上 240.71 億元，為近六個月來最佳，月增逾 1.1 倍；華碩為 264 億元，月增 24%，為今年以來單月最佳。



