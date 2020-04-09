龍邦提案全面改選董事 泰山全數否決封殺

老字號食品廠泰山 (1218-TW) 今 (9) 日董事會審查股東提案，對於最大股東龍邦 (2514-TW) 提案，擬提前全面改選董事，並拉下泰山董事長詹逸宏等相關議案，全數加以否決，依法不列入今年股東會議案。

龍邦集團對泰山持股至今年 3 月止已達 25.27%，成最大股東，3 月 25 日董事會更通過持續購入泰山股票，預計投入 6 億元加碼購入泰山約 3 萬 1496 張股票，若順利買足，屆時將持有泰山股權 32.23%。

泰山將於 5 月 21 日舉行股東常會，龍邦依公司法 172 條之 1 ，提案泰山經營團隊績效不佳，以及泰山轉投資的中聯油脂私募案，泰山代表擅自同意、罔顧股東權益，擬解任泰山董事長詹逸宏擔任伸揚投資法人代表人的董事暨董事長等職務，要求股東會提前全面改選董事，等於讓泰山的經營權危機再度浮上檯面，所幸今天董事會審查股東提案，決議全數否決，龍邦提案無法列為股東會議案。

泰山表示，董事會就股東提案審查完全遵守法令規定與公司治理精神，邀請律師列席董事會，說明這兩件股東提案所涉及法令問題，並分別提出適法性分析意見，供董事審查提案參酌，全體董事都同意兩件股東提案不符合公司法 172 條之１規定「提案超過一項」及「該議案非股東會所得決議者」，依法不予列入股東會議案。

泰山表示，董事會基於遵法守法立場審查股東提案，雖股東提案不符合法律規定而依法不納入股東會議案，為落實公司治理，避免大股東與公司經營階層有誤會，泰山將加強與股東、投資大眾溝通。