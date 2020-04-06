清明連假防疫宅出高收視 LiTV流量衝高峰

由於疫情持續擴大，民眾紛紛減少出門、在家防疫，根據台灣本土 OTT 正版影視平台「LiTV 立視線上影視」統計，4 天連假流量比去年 12 月成長逾 40%，其中最後一天 (5 日) 全站流量達到最高峰，顯示民眾連假收心仍以在家收看各式影音內容為首選。

隨著國內疫情擴大，多數民眾連假宅在家減少感染風險，LiTV 調查發現，連假期間使用手機觀看的人數比例最高，並且以綜藝、電影最受歡迎，流量成長最多。

LiTV 線上影視董事長錢大衛表示，在這次的清明假期中，從第二天就觀察到流量持續攀升，顯示大多數的民眾都認同居家防疫，而 LiTV 也盡力配合政府的防疫宣導，持續提供最新最吸引人的影音內容，讓民眾宅在家不無聊還能掌握最新資訊。

錢大衛指出，整體來說，不論是綜藝、電影、戲劇還是動漫，各館的流量都在假期最後一天衝到最高峰，但有趣的是，兒童館的流量最高峰落在連假的第一天，並且以《超級變形卡車》獲得最多小朋友的支持。

電影部分，收視冠軍由台味十足的黑色喜劇《江湖無難事》奪下；中國及美國合拍的動作驚悚片《鋼鐵墳墓 2》則拿下連假收視的第二名；另外由日本偶像岡田准一主演的爆笑喜劇《殺手寓言》、以及全台票房破億的《模犯生》男主角「阿班」查農桑提納同庫主演的泰國喜劇《只有我能喜歡妳》，收視皆開出紅盤。

至於追劇族在連假期間，則是追捧日劇《輪到你了》、同步台劇《覆活》以及陸劇《三千鴉殺》為主。綜藝館的部分，一向人氣很旺的《綜藝玩很大》、《小明星大跟班》和《綜藝大集合》仍為收視熱門選擇。

響應政府防疫宣導，LiTV 與民眾一同「順時中」，從 10 日起接連上架強檔好片：由郭書瑤、藍正龍主演的溫暖喜劇《傻傻愛你，傻傻愛我》、改編自同名電腦遊戲的《返校》、以手機為創意發想的美國喜劇片《神機有毛病》以及美國導演昆汀塔倫提諾的第 9 部作品《從前，有個好萊塢》。