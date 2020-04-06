金融資產評價拖累 京城銀3月只賺600萬元 年減98.9%

京城銀 (2809-TW) 今 (6) 日公告 2020 年 3 月自結獲利數字，稅後純益 600 萬元，年減 98.9%，每股稅後純益 0.01 元，單月獲利大幅衰退主要受金融資產評價所拖累；累計首季合併稅後純益為 8.94 億元，較去年同期呈現腰斬、達年減 51.1%，EPS 達 0.79 元。

肺炎疫情肆虐，使得全球金融市場 3 月大起大落，京城銀行表示，短期內單月表現受到金融資產評價而呈現較大幅度波動，但從中長期布局來看，為使全行能更好應對全球金融環境劇烈動盪，本行長期堅持維持高資本比率、提高資產品質水準，在手資產多為長線持有且具有穩定收益的金融資產，以確保全行在面對系統性風險時具有高度健全資產結構及應變能量，

總體來說各項業務仍保持穩健。

京城銀進一步指出，在資產品質方面，截至今年 3 月底，持續逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 6272.56%、全體放款覆蓋率 1.43% 的亮麗表現。

此外，京城銀表示，近期肺炎疫情延燒全球，台灣雖然因為政府應對得宜，疫情相對輕微許多，然而全球各地封城、鎖國的各項緊急措施，造成經濟活動大幅度的放緩甚至停滯，因此在台灣無論是進出口產業或是各式內需產業，都無法倖免於外，營運明顯受到衝擊；為響應政府紓困與全民共同抗疫，京城銀近日也主動宣布對受疫情影響的個人及企業戶提供短期融通方案，協助展延或新增貸款，盡全力協助客戶渡過疫情衝擊。