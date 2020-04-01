孩子報完戶口即可投保 兒童保單規畫三部曲

兒童節即將到來，除了準備禮物，公勝保經建議可以替孩子規畫一份專屬的保單，公勝財顧財務顧問陳蓉蓉指出，現代父母多有風險意識，具有提前規劃風險的趨勢，兒童保單要如何規劃？公勝保經建議，一切以家庭經濟能力做評估，可以針對兒童的年齡，分三部曲來規劃，讓這份另類的兒童節禮物，陪伴孩子平安長大。

陳蓉蓉指出，許多夫妻因為要當爸媽了，因身分的轉變會重新檢視自己的保單，在孩子尚未出世之前，也可為孩子規劃保單，孩子出生在報完戶口後即可投保，針對兒童保單，從新生兒階段起，就可分為三部曲來做規劃。

首部曲：新生兒及學齡前兒童

給孩子的第一份保單究竟要規劃多少才夠？公勝保經恒熙事業部經理徐筱媛表示，新生兒及學齡前兒童的保險規劃，其實就是成人的基本保障規劃，只是保障無需過高，基礎型的組合年繳保費約 1.5 萬~ 2 萬元以內，就可以規劃的很完整。若預算充足，除了可以提高保額，行有餘力也可以替孩子規劃教育基金。

徐筱媛建議，在選擇意外險時，建議挑選有含重大燒燙傷的保單。醫療險建議至少要規劃兩家實支實付醫療險，住院日額合計至少 2000 元。重大傷病對新生兒來說的發生機率低，若一旦發生，新式療法標靶藥物及免疫治療的費用都相當驚人，所以更需要將此風險轉嫁給保險公司，建議至少投保 50 萬。失能險是近幾年較新的保障觀念，一旦小朋友發不幸發生失能狀況，未來的人生將造成很大的家庭經濟負擔，長期的費用難以估計。

二部曲：國小兒童保單

隨著孩子的成長，往往因為行為衝動或是疏忽而導致意外，建議可以在此時提高意外醫療險，甚至加保第三人責任險，以防孩子意外破壞了公物或他人物品，陳蓉蓉建議，目前市面上也有意外險結合了第三人責任險的保障，建議不妨多加考慮。另外，如果尚未投保失能險，亦可考慮加購。

三部曲：高中以上青少年保單

建議可依照孩子的生活習性來調整保單，此時期的男生大多較為血氣方剛，建議提高意外險額度，且選擇萬一失能具有 1~3 級月失能給付金的意外險；女生多半喜歡搭乘大眾運輸，則可選擇針對大眾運輸事故加倍理賠的意外險。

因 15 歲以下孩童的保險，在個人壽險、傷害險是未提供死亡理賠金，所以別忘了替滿 15 歲以上的青少年補足壽險，建議以保費相對便宜的定期壽險補強額度。

公勝保經提醒父母，在孩子經濟獨立之前，父母是最大的支柱，隨著醫療科技發展迅速及物價波動，每年都應該替自己及家人進行保單健檢，萬一發生事故時，才可以將風險轉移、把損害降至最低，守護最愛的家人。