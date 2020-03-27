豪展去年純益、EPS雙創新猷 擬配息2.7元

醫療器材製造商豪展 (4735-TW) 今 (27) 日公布去年財報，去年純益 1.31 億元，年增 32.5%，每股純益 4.2 元，純益、EPS 雙創歷史新高，董事會也通過配發現金股利 2.7 元，若以今日收盤價 54.8 元計算，殖利率 4.9%。

豪展去年第 4 季營收 3.45 億元，季增 5.2%、年減 16.3%；毛利率 32.4%，季減 1.44 個百分點、年增 2.86 個百分點；營利率 14.4%，季減 3.49 個百分點、年減 0.7 個百分點；稅後純益 3000 萬元，季減 36.4%、年減 38.8%，每股純益 0.97 元。

豪展去年營收 12.48 億元，年減 5.93%；毛利率 31.34%，年增 6.2 個百分點；營利率 14.17%，年增 4.36 個百分點；稅後純益 1.31 億元，年增 32.5%，每股純益 4.2 元。

法人表示，由於去年下半年專案量減少，導致營收下滑，不過公司調整產品組合，且歐美客戶打入新通路，獲利則優於去年，帶動營運創新猷。

展望後市，法人指出，豪展近期受惠新冠病毒疫情，帶動體溫測量產品需求強勁，訂單能見度看至第 2 季，不過受限中國復工率尚未完全恢復，預期本季營運仍有壓，但整體上半年仍可望優於去年同期。