庫藏股護身 股價受加持？

新冠肺炎疫情持續延燒，義大利確診人數突破 7.4 萬人，美國確診案例也急速上升，逼近 7 萬例大關，3 月以來全球股市普遍大跌，美股道瓊指數更是跌掉了 2016 年川普當選以來的全部漲幅，台股大盤近期也一度跌破十年線。

萬寶週刊陳子榕分析師指出， 本週隨著美國聯準會 (FED) 提出無限量化寬鬆 (QE) 政策，以及美國政府計畫通過 2 兆美元刺激經濟計劃，美國止跌反彈，而台股也因國安基金進場護盤，加上多家上市公司宣布實施庫藏股，出現久違的三連紅。之前和大家分享過那些可能受國安基金青睞的股票，今天就帶大家來看一看近期實施庫藏股的股票中，有哪些是值得關注的。

晶片大廠聯發科 (2454-TW) 於 20 日宣布，為維護公司信用與股東權益，將實施庫藏股，買回區間價格為 301～452 元，預計將買回近 1.6 萬張；這次是聯發科史上第三次實施庫藏股，是歷來預計買回張數最多的一次。

聯發科去年積極布局 5G 晶片產品，強勢挑戰最大對手高通；而相較高通，聯發科在中國大陸的佈局有顯著優勢，而大陸在這波疫情中可望較快恢復，且計畫斥資 208 兆投入 5G 新基建，聯發科有機會搭上這一波的 5G 基建潮，成為未來 5G 的大贏家。這次聯發科實施庫藏股，又適逢國安基金進場護盤，再加上股價來到低點，價值顯現，值得看好。

宣布實施庫藏股的還有華晶科 (3059-TW)，計畫買回 8,000 張，同時，華晶科與 AI 臉部辨識廠訊連(5203-TW) 攜手打造智慧安控的邊緣視覺 AI 解決方案，可運用於零售、居家及辦公室等多元場景之智慧安控應用。華晶科深耕視覺影像超過 25 年，近年來持續轉型與升級，Altek AI BOX 邊緣 AI 運算盒成功展示與多家國際一線廠商合作開發成果，提供 AIoT/IoT 中商用及居家邊緣 AI 安控系統之智慧視覺辨識解決方案。

該產品採用高通晶片及 Linux 作業系統的 AIoT 邊緣運算裝置，結合 FaceMe 臉部辨識引擎，更可支援亞馬遜與微軟的雲端服務。

台灣戶外鞋大廠鈺齊 (9802-TW) 亦於近日宣布實施庫藏股，以在全球股災中保護股東權益，計畫買回 1,000 張；雖然鈺齊的回購規模在這一波庫藏股潮中不算大，但由於其公布的自結元月獲利，超出外界預期，還是讓股價大漲，24 日開盤不到半小時就急拉封漲停板。

鈺齊自結 1 月毛利率、營益率雙增，推升獲利年增超過 58％，1 月份單月 EPS 達到 0.98 元。鈺齊表示，由於疫情導致大陸工廠復工延遲，部份訂單將會遞延出貨，但今年春夏鞋款仍將較去年同期大幅成長，而 2020 年前半段秋冬季鞋款之接單態勢亦屬正向樂觀，接單總量將再創新高。

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