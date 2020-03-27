和碩Q2營運可望顯著成長 一度強攻漲停

代工大廠和碩 (4938-TW) 看好第 2 季在遞延訂單出貨、蘋果新機推出後，營運將顯著成長並優於去年同期，外資今 (27) 日也出具報告，看好和碩全年受惠手機、遊戲機成長動能，皆給予「買進」評等，激勵和碩早盤跳空大漲，一度攻上漲停價位。

外資指出，和碩去年營運亮眼，今年在蘋果新機 iPhone SE2 即將推出、Sony PS5 等遊戲機帶動下，成長動能可期，短期在家工作需求增溫下，也帶動筆電需求成長，對和碩維持買進評等，其中日系外資將目標價從 57.5 元升至 63 元，美系外資則維持 62 元目標價。

另一家日系外資，雖維持買進評等，但下修目標價，從 75 元降至 69.4 元，主因是反映肺炎疫情影響短期營運。

展望今年，和碩指出，第 1 季受肺炎疫情影響營運，但復工狀況每周改善，產能已接近滿載，預期第 2 季營運將顯著成長，上半年營運也可望優於去年同期，全年看好資訊、消費、通訊等三大產品線都可望維持，其中車用電子產品將有雙位數成長。

和碩去年營收 1.36 兆元，年增 2%，毛利率 3.3%，年增 0.26 個百分點，營益率 1.24%，年增 0.35 個百分點，稅後純益 193.18 億元，年增 73.8%，每股純益 7.4 元，創下近 3 年新高，也是歷年來第 3 高。