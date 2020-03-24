國家隊神救援 誰能超前佈署？

美國聯準會 (FED) 於 23 日推出了第二波量化寬鬆 (QE) 政策，承諾無限量買進債券，以壓低借貸成本，並制定計畫以確保資金能夠流入企業及各州與地方政府，把介入範圍擴大到公司債與市政債市場。

值得一提的是，聯準會新提出的「二級市場公司信用機制」(Secondary Market Corporate Credit Facility，簡稱 SMCC)，將收購美國具投資等級信評企業發行的公司債，以及美國投資等級公司債 ETF。

更直白的說，就是聯準會卯足全力印鈔票，再通過「買債券」這樣的形式，把錢塞進公司的手裡，試圖挽救岌岌可危的企業流動性。聯準會推出如此大力度的措施，卻因為美國國會未能通過 2 兆美元的刺激方案，美股三大指數收跌，唯獨費城半導體指數大漲超過 3％。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，美股雖然表現不佳，但台股在國家隊進場支援後信心明顯得到提振，週五 (20 日) 大漲 6.37％，在週一短暫震盪後，週二 (24 日) 也開出紅盤，漲幅達到 4.45％。值得注意的是，美股領漲的費半指數，恰恰與台灣的電子股息息相關，今天我們就來看看，哪些個股有機會在近期止跌反彈。

指數最大權值股台積電 (2330-TW)，過去幾週被外資狂賣，股價從 323 元一路跌到 248 元，而在聯準會大動作救市下，24 日外資總算終結連續 12 天的賣超，當日大舉買超近 52.6 億元。費半強漲 3.36％，台積電 ADR 漲逾 1.6％，加上美股期指電子盤率亞股大反攻，台積電 24 日跳空開高，盤中一度攀高至 272 元，漲 6.66％，市值一度站回 7 兆元關卡。

國安基金上周五開始可進場護盤，台積電上周五即完成填息；周一股價拉回，今日再攻除息後新高，收盤仍上漲逾 4.9％，貢獻指數超過百點，也激勵台股早盤大漲逾 400 點，一度收復 9,300 點關卡。

大漲的權值股還有國巨 (2327-TW)，被動元件漸擺脫新冠肺炎疫情陰霾，稼動率提升，MLCC 和晶片電阻價格看漲，相關族群跌深反彈強勁，漲幅在 7～9％區間，國巨 24 日盤中一度觸及漲停，當天收盤時漲幅仍高達 8.73％。

國巨目前 MLCC 每月設備產能約 500～550 億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到 570 億顆。另外，晶片電阻產品月設備產能在 1,200 億顆，市場預期國巨 3 月整體稼動率可提升至 5 成。目前國巨在全球 MLCC 市場市占率約 13％，是全球第三大供應商，另外，全球晶片電阻市場中，國巨市占率更達到 34％，是全球第一大晶片電阻供應商。

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