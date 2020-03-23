全球股災 法人也照買的潛力股

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，領先指標股市提前反映重挫，萬寶週刊王榮旭分析師表示，各國央行聯手降息、刺激經濟，在未來將會帶給股市更大反彈動力；而近期選股標的，則可追蹤法人不離不棄、持續加碼的潛力股。

主要股市大跌二成以上 降息與經濟刺激將帶動反彈

萬寶週刊王榮旭分析師表示，新冠肺炎疫情在歐美迅速地擴大，美國有 6 大州頒發了禁足令，等於美國有 1/4 人口宅在家，這勢必大大衝擊全球經濟。

股市是經濟櫥窗，必然提前反應，今年以來道瓊大跌了 32.8%、韓國股市下跌 28.7%、港股下跌 19.1%、上證指數下跌 10%、台股下跌 23%，全球主要股市大多有二成以上跌幅。

而原物料大國像阿根廷、巴西、俄羅斯，股市更是大跌超過四成以上。這逼得全球央行聯手降息，Fed 把利率降到趨近於 0，美國 30 年期公債殖利率跌到歷史最低 1.2%，公債殖利率暴跌，股市殖利率卻隨著股價下跌而上升。

台灣的平均殖利率本來就約有 4%，最近股價大幅下跌，不少個股殖利率已經達到 5~6%，對於長期資金吸引力將會浮現。未來除了會錢滿為患之外，全球政府強烈的刺激經濟方案，也會帶動股市。

美國動之 2 兆美元，德國也推出接近 3800 億美元的振興經濟方案，疫情減緩之後，必然會引爆一波強勁需求，現在保有資金活下來的投資人，將成為未來的贏家。

法人逆勢加碼潛力股 股災當中求生路

萬寶週刊王榮旭分析師表示，這一波很多個股跌幅超過五成，也會有可觀的反彈價差，有基本面的公司，反彈三到五成，甚至漲翻倍的可能性都不能排除。尤其要留意這一波股災之中，法人不離不棄、甚至逆勢加碼的股票。

例如散熱模組的泰碩 (3338-TW)，是中興 5G 基站散熱模組的主要供應商，而中興是 5G 基站出貨量達 1/3 的大廠，泰碩高毛利的新散熱模組產品將會在第二季出貨，是中國疫情和緩之後，加速推動 5G 新基建的受惠股之一。

CCL 的聯茂 (6213-TW)，受惠 5G 基站機材升級，今年全球市佔可望大幅提升，估計全年 EPS 上看 10 元，3 月國際股災時，投信逆勢大買聯茂，達到 4000 張以上。

京元電 (2449-TW) 受惠海思 5G 基地台的晶片並沒有下修訂單，預期今年營收以及獲利都有機會再創新高。京元電去年 EPS 2.49 元、配息 1.8 元，依 3/23 收盤價 29.6 元計算，殖利率高達 6%，而估計京元電今年 EPS 會超過 3 元，本益比現在只有 10 倍不到。

還有更多就算股災，法人也要買進的潛力股，會分享給王榮旭分析師 LINE 粉絲團的粉絲，歡迎讀者免費加入 LINE 粉絲團索取。



立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險