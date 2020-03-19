◆外資連續5日買超個股

外資連續 5 日買超個股
1. 外資連續買超 5 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、(00677U) 富邦 VIX、(00638R) 元大滬深 300 反 1、(2323) 中環、(00852L) 國泰美國道瓊正
2. 外資連續買超 4 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、(00677U) 富邦 VIX、(00638R) 元大滬深 300 反 1、(2323) 中環、(00852L) 國泰美國道瓊正
3. 外資連續買超 3 日的股票
(00677U) 富邦 VIX、(00632R) 元大台灣 50 反 1、(00852L) 國泰美國道瓊正、(00634R) 富邦上証反 1、(2323) 中環
4. 外資連續買超 2 日的股票
(00677U) 富邦 VIX、(2603) 長榮、(00637L) 元大滬深 300 正 2、(1314) 中石化、(2412) 中華電
5. 外資當日 (18) 買超的股票
(00677U) 富邦 VIX、(00632R) 元大台灣 50 反 1、(00637L) 元大滬深 300 正 2、(0061) 元大寶滬深、(2303) 聯電