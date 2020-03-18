過去歷史經驗+債務槓桿 Fed零利率估將維持多年

當聯準會 (Fed) 在週日 (15 日) 晚間將利率降至零時，顯然已經敲響警鐘，預計 Fed 的零利率會繼續維持很長一段時間。

武漢肺炎 (COVID-19) 大流行是個金融緊急情況，這就是為什麼零利率政策 (ZIRP) 又重新上路的原因，而先前唯一一次出現如此低的利率，是在柏南奇 (Ben Bernanke) 擔任 Fed 主席任內，即 2008 年信貸危機之後。

Fed 也透過其他措施來試圖穩定市場，例如推出更多的資產購買和貸款計劃。

但是，較低的利率對消費者和小型企業最重要，因為它們影響著人們和企業為房屋、汽車和其他信貸額度借錢支付的金額。

現在，許多市場專家和經濟學家都在想，Fed 是否會像日本銀行和歐洲央行所做的那樣，將利率進一步降低至負值。

從理論上講，負利率可能會鼓勵人們借更多錢，但是對於任何將錢存在銀行的人來說，代價相對昂貴，因為存款人必須向銀行付款以將錢存在那裡。

到目前為止，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 從未展現願意討論將利率降至零以下的想法，尤其是因為目前尚不清楚負利率對歐洲或日本有何幫助。

State Street Global Markets 資深全球宏觀策略師 Marvin Loh 表示：「我認為 Fed 將不惜一切代價避免負利率。因為它沒有效果，也似乎沒有必要。」

（圖: AFP）

但更貼切的問題是：Fed 能將利率維持在零水平多久？

若從歷史記錄找答案，Fed 可能要過好幾年才會升息。Fed 在 2008 年 12 月達到零利率之後，直到 2015 年 12 月才開始升息。

目前尚不清楚 Fed 是否需要將利率維持在如此低的水平直到 2027 年，但這是很可能的。在最近的歷史上，從來沒有像現在這樣的危機出現，這可能是自經濟大蕭條以來美國面臨的最大經濟挑戰。因應之道絕大幅度取決於國會和白宮提供多少財政刺激措施。

Loh 表示，很難預測 Fed 會將利率維持在零水平多久。他希望這不需要 7 年，但他承認零利率會維持一段時間。

Loh 指出：「這完全取決於經濟如何復甦。這是與 2008 年和 2009 年截然不同的情況。」「現在這些緊急降息，目的是希望配合財政對策能夠避免多年以來的成長放緩。」

如果疫情發持續好幾個月，可能會導致大量的工作損失和對美國經濟的其他損害。結束牛市的當前股市拋售也可能加劇。

因此，Fed 盡其所能幫助消費者至關重要。

Silver Penny Financial Planning 執行合夥人 Charlotte Geletka 表示：「我們希望輕鬆借錢。如果零利率能夠以任何方式刺激購房和購車，那麼這對消費者和經濟都是有利的。」

她認為 Fed 可能不想再等 7 年才升息，但可能也不急於升息。

她指出，「未來利率的上升完全取決於疫情爆發時間的長短。如果能夠迅速恢復，那麼 Fed 就不可能無限期延長零利率。」

較低的利率反映消費者手中通常需要幾個月的時間，因此在最嚴重的疫情爆發後，Fed 可能需要繼續將利率保持在零。

Navy Federal Credit Union 經濟學家 Robert Frick 在報告中說：「Fed 別無選擇，只能採取一切措施確保經濟盡可能平穩地運轉。」「只有在大流行達到高峰之後，經濟開始出現復甦時，才能感受到這些行動的真正影響。」

儘管銀行的財務狀況比 2008 年更好，但近年來其他產業的許多公司的債務也增加了。任何升息都可能讓這種槓桿作用更加痛苦。Fed 也很清楚這一點。

Fort Pitt Capital Group 投資長兼聯合創始人 Charlie Smith 表示：「一旦 Fed 試圖使利率正常化，將使沈重的債務負擔加重。槓桿率上升會是 Fed 近期內不將利率從零調高的首要理由。」