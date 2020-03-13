GIS-KY去年EPS 10.02元近三年低點 擬配3.5元股利

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (13) 日公告去年第 4 季財報，去年稅後純益 33.85 億元，年減 14.9%，每股純益 10.02 元，為近三年低點，主因受貿易戰、蘋果去年機種未搭載 3D 壓力感測影響，業成也宣布去年盈餘分配，每股擬配 3.5 元現金股利，以今日收盤價 73.6 元計算，殖利率約 4.7%。

業成去年第 4 季合併營收 340.04 億元，季增 3.21%、年減 34.2%，毛利率 10.29%，季增 3.75 個百分點、年增 1.28 個百分點，營益率 3.63%，季增 3.39 個百分點、年減 0.61 個百分點，稅後純益 11.91 億元，季增 2.13 倍，主因去年第 3 季提列一次性閒置資產打消基期較低、年減 27.41%，每股純益 3.53 元。

累計去年業成合併營收 1197.23 億元，年減 6.8%，毛利率 8.86%，年增 0.28 個百分點，營益率 2.26%，年減 0.28 個百分點，稅後純益 33.85 億元，年減 14.9%，為近三年低點，每股純益 10.02 元。

業成表示，第 1 季營運有壓，除傳統淡季外，肺炎疫情也影響中國廠區生產時程，目前中國廠復工率約落在 7-8 成，預期 3 月中旬提升至 9 成以上，1、2 月遞延訂單也可望陸續出貨，展望今年，仍看好超聲波屏下指紋是未來趨勢，加上韓系客戶新機日前也正式發表，有助拉貨動能升溫，挹注營運表現。