

◆盤勢分析

1. 美債長短天期殖利率史無前例全數跌破 1%，油價開啟價格戰重挫，疫情持續蔓延，蘋果 2 月在中國市場銷售大幅衰退，全球股市跌幅擴大，美股一開盤啟動首波熔斷機制，最終四大指數無一倖免，跌幅介於 7.29% 至 8.34%，指標股 Apple、AMD、美光、Nvidia 跌逾 7%，台積電 ADR 下跌 5.88%。

2. 新冠肺炎疫情延燒，加上 OPEC 減產協議破裂，油價創波段低，美股期貨一度觸發熔斷機制，全球股市陰霾籠罩，指數最終下跌 344.17 點，跌幅 3.04%，收在 10,977.64 點，成交金額為 2,319.32 億元。三大法人合計賣超 601.2 億元，外資賣超 545.6 億元、投信買超 8.4 億元、自營商賣超 64 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，結構不利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。

（2）均線：支撐為 10700 點附近，壓力為月線 (約 11,500 點) 附近。

（3）技術指標：KD 交叉向下，9 日 K 值低於 50，短線整理格局。

4. 櫃買指數跌幅 3.6%，收在 139.06 點，同步加權指數重挫。支撐為前低約 135.5 點附近，壓力為 5 日線 143 點附近，KD 交叉向下，9 日 K 值低於 50，短線整理格局。

5. 觀盤重點：指數現階段回測年線，止跌首要條件仍是先重返 5 日線支撐，然而上方缺口能否完全封閉需留意，近期量價不宜再背離走勢，操作建議汰弱擇強，不宜躁進，資金比重不宜過高，未來台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、生技、內需等。

6. 在中國大陸沒有生產基地，受疫情影響不大，成衣大廠儒鴻（1476）公告 2 月合併營收 18.07 億元，是近 4 年來同期新高，年成長率 12.18%，在疫情影響下，首季部分訂單的出貨時程或有延遲；不過，整體的營運軌道，在第二季就會恢復正常，下半年更是會進入出貨旺季。全年成長展望不變。

7. 晶圓代工廠 2303 聯電與 5347 世界公告 2 月營收，其中聯電呈現月減、年增，世界則受惠面板與電源相關需求支撐，營收雙增，以前 2 月營收來看，聯電營收達 267.97 億元，年增 24.44%，世界為 49.67 億元，年增 5.98%，皆較去年同期成長。

8. 鈺齊 - KY（9802）2019 年度業績及股利，均創歷史新高，9 日經董事會通過 2019 年度合併營收 128.43 億元、年增 27.5％，稅後淨利 12.79 億元、年增 72.2％，EPS 7.81 元，高於 2018 年度 5.1 元；同時決議 2019 年擬配發每股現金股利 5.5 元，創歷年每股配息新高，現金殖利率 5.37％。

9.IC 設計廠商敦泰（3545）受惠主力產品、整合觸控暨螢幕驅動 IC（IDC）導入項目持續擴大，加上 IDC 市場需求增長之下，供應鏈透露，敦泰的 IDC 產品今年首季出貨量已逼近去年一半的水準，且晶圓代工廠產能吃緊，市場傳出，敦泰的 IDC 產品報價已調漲 5%～10%。

