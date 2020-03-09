杏一去年純益年增2成 EPS 4.7元 擬配息3.6元 創新高

醫療通路商杏一 (4175-TW) 今 (9) 日公告去年財報，受惠展店策略奏效，去年稅後純益 1.41 億元，年增 24.76%，每股純益 4.7 元；杏一董事會並決議，每股擬配息 3.6 元現金股利，創歷年最佳。

杏一同時公布 2 月營收，因武漢肺炎疫情，社區型門市銷量成長，2 月營收 4.7 億元，創同期新高，月增 0.42%、年增 35.04%；累計前 2 月營收 9.39 億元，年增 18.2%。

杏一去年第 4 季營收 14.55 億元，季增 9.07%、年增 15.38%；毛利率 30.45%，季減 0.42 個百分點、年減 1.12 個百分點；營利率 3.37%，季增 0.51 個百分點、年減 1.51 個百分點；稅後純益 3900 萬元，季減 22.14%、年減 5.7%，每股純益 1.3 元。

杏一去年營收 53.05 億元，年增 14.51%；毛利率 30.97%，年減 0.09 個百分點；營利率 3.28%，年減 0.01 個百分點；稅後純益 1.41 億元，年增 24.76%，每股純益 4.7 元。

展望後市，法人看好，杏一中國門市全年可望損平，台灣則將持續整合線上、線下通路，展店觸角併從醫院周邊延伸至社區，今年營收可望雙位數成長，每股純益上看 5 元、寫新猷。

杏一營運成長下，董事會也決議每股配息 3.6 元，配發率高達 76%，若以今日最高價 73.6 元計算，殖利率約 4.9%。