鎧勝去年Q4獲利連三升 全年每股仍虧1.5元

機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (6) 日公布去年財報，去年第 4 季稅後純益 0.18 億元，每股稅後純益 0.05 元，連 3 季獲利也逐季上揚，不過全年稅後虧損仍達 6.31 億元，每股虧損 1.5 元。

鎧勝 - KY 去年第 4 季營收 83.47 億元，季減 5.57%，年減 18.01%，毛利率 9.73%，季減 2.28 個百分點，營益率 - 0.44%，稅後純益 0.18 億元，每股稅後純益 0.05 元。

鎧勝 - KY 去年營收 326.35 億元，年增 7.02%，毛利率 8.97%，年減 4.4 個百分點，營益率 - 0.25%，稅後虧損 6.31 億元，每股稅後虧損 1.5 元。

鎧勝 - KY 去年首季受貿易戰影響，產能利用率低落、營運落底，單季每股虧損 1.58 元，第 2 季起隨著客戶逐步拉貨，營運逐步好轉，並連續三季維持獲利，不過因首季虧損過大，全年仍無法轉盈。

展望今年，鎧勝 - KY 表示，首季受武漢肺炎影響，加上傳統淡季，估為今年營運低點，第 2 季隨著筆電客戶產品出貨、下半年新品貢獻，營運可望逐季走揚，全年營運拚轉盈，挑戰終結連 2 年虧損。