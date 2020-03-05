外資中止連5月淨匯入 轉向抽腿1167億元

金管會今 (5) 日公布最新外資動向資料，受到武漢肺炎疫情在 1 月底爆發影響，外資中止了連續 5 個月淨匯入，2 月轉為淨匯出 38.967 億美元 (折合新台幣約 1167 億元)，同時單月單賣台股 1657 億元。

據金管會統計，外資延續賣超台股動作，1 月賣超上市股票約 429.98 億元，2 月因為疫情蔓延，擴大賣超手筆，一舉賣超上市股票約 1728.71 億元，但 2 月仍維持買超上櫃股票 71.65 億元，合計 2 月單月賣超台股 1657.06 億元。不過若拉長時間看，今年才開年短短兩個月，外資就從台股拔檔約 2100 億元。

而在外資資金匯出入情況方面，今年 1 月單月外資僅淨匯入約 12.896 億美元，匯入情況明顯縮小，2 月隨著全球疫情升溫，外資轉為淨匯出 38.967 億美元 (折合新台幣約 1167 億元)，其中，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約 38.93 億美元；陸資累計淨匯出約 0.037 億美元。

雖然外資轉向撤出台灣，不過金管會表示，外資累計淨匯入留在台灣的水位仍超過 2100 億美元、約 2108.09 億美元 (折合新台幣約 6 兆 3116 億元)，而陸資累計淨匯入水位還有約 1.838 億美元 (折合新台幣 55 億元)。