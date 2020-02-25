1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
台股
台股新聞
外幣保單去年買氣大退燒 人民幣保單減四成最慘
鉅亨網記者陳蕙綾 台北
2020/02/25 18:13
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
外幣保單去年買氣大退燒 人民幣保單減四成最慘。（鉅亨網資料照）
Tag
外幣保單
投資型保單
美元保單
澳幣
人民幣
保險
保單
金管會
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
外幣保單去年買氣大退燒 人民幣保單減四成最慘
18:13
2.
〈利機展望〉訂單不受疫情影響 Q1仍持平或小幅成長
18:11
3.
三大法人再賣111.2億元 外資避險情緒未退 續加碼 ...
18:07
4.
〈鋼聯法說〉擬訂多元化發展策略 將規劃投入風電開發
18:04
5.
疫情難平 會計師若無法赴陸審計 金管會准許視訊查核年報
18:01
6.
元大證總座看台股將逐季墊高 今年挑戰衝破13000點
18:01
7.
「末日博士」警告： 肺炎疫情僅是多個「白天鵝」之一
18:00
8.
業績穩定成長 中租1月每股純益0.98元 創歷史同期新高
17:56