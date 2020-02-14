疫情未退燒 投資兩心法提高勝率

鉅亨網記者鄭心芸 2020年2月14號16點21分

新冠病毒疫情加深全球經濟發展風險，加上低利環境持續，有利債市多頭，該如何投資呢? 法人認為，可以採用兩大操作心法，兼具追求獲利與分散風險，有助於提高投資勝率。

2019 年全球債市大放異彩，在市場低利環境延續的預期下，債券商品 2020 年可望持續熱燒，元大投信提出兩大建議，首先是「股債配置，分散風險」：投資人追求獲利的同時，也應分散風險，避免投資標的過於集中，不論是投資類型、產業類型、國家地區等盡可能分散，避免雞蛋放在同一個籃子裡。以本次肺炎疫情為例，全球股市大受衝擊，若過往投資標的過度集中股市的投資人，其資產便會跟著股市上沖下洗、劇烈波動。

元大投信指出，股債平衡操作上雖然簡單，但卻相當重要，投資人可將債券納入投組配置，強化整體投資組合的穩定與抗震性，而由政府擔保的主權債券雖然利率較低，但其具有相對穩定的特性，向來是許多投資人選擇避險工具的優先選擇，此外，兼具高成長性與較高殖利率的新興市場主權債與中國政金債，近來也受到許多投資人青睞。

統計近三個月（2019/11/11~2020/02/11）中國大陸股債走勢，可明顯看出陸股（採用上證指數）於 1 月中左右開始下跌，2 月時更進而重挫，反觀債券商品（採用彭博巴克萊中國政策性金融債 5 年期以上債券指數）卻一路持續走高，近三個月來增 4.23%，尤其當股市重跌時，中國政金債提供良好的避險功能，表現反更加亮眼。

資料來源：彭博、元大投信整理，統計時間：2019/11/11~2020/02/11。註：陸股採用上證指數、中國債券採用彭博巴克萊中國政策性金融債 5 年期以上債券指數

二是高信評主權債券，投資價值高：新興市場債擁有相對於成熟市場較高殖利率、高成長性兩大優勢，預期 2020 年將為投資市場一大亮點，持續吸引更多資金投入。而中國政策性金融債券由中國國家開發銀行、中國農業發展銀行，以及中國進出口銀行所發行，由中國國家提供信用支持，因此也擁有類中國主權債之性質，其為發展國家經濟戰略的籌資管道，引導資金推動一帶一路、科技創新等重點政策。

外資看好其投資價值，2016 年以來持有規模成長逾 1.5 倍，且自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止，中國境外機構投資境內債券市場獲得的利息收入，免徵企業所得稅和增值稅，投資人透過臺灣境內基金投資中國政金債，更能參與其對比中國國債較高殖利率優勢。

看好今年新興市場債市，元大投信將推出元大新興債 ETF 傘型基金，包含元大 15 年 EM 主權債 ETF（00870B）與元大中國政金債 ETF（00871B）。