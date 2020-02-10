【永豐投顧】復工有待考驗，震盪走低再進場

◆上週盤勢分析

2/3 日為陸股鼠年首個開盤日，疫情重挫市場信心，陸股開盤即股匯雙挫，逾 3,000 檔股票集體重挫，A 股跌幅近 8％，連帶影響台股信心，加權股價指數最低來到 11,138.03 點，在中國人行展開 1.7 兆逆回購且禁止融券賣出下，投資人信心稍微恢復冷靜，美股部分，受 Tesla 飆漲及蘋果宣布 2/10 復工下，美股三大指數期間履創歷史新高，以週漲幅來看，費半指數漲幅最高，達 4.2％，在台股部分，在 2/3 日市場恐慌情緒達最高峰時收長下影線，隨病毒新藥〝瑞德西韋 " 傳言有效下，恐慌情緒舒緩，台股在台積電帶領下，指數向上彈升，惟 2/7 日傳出台灣確診病例增加，股市再受打擊，回挫 136 點，收盤指數為 11612.81 點，週漲幅 1.02％，與國際股市相較，落後其他股市表現（陸股除外）。在類股表現部分，半導體股漲幅最高達 2.2％，主受台積電 + 2.5％、旺宏 + 3.82％、南亞科 + 7.94％、景碩 + 6.81％及祥碩 + 14.04％之故，在電子零組件部分表現次之，漲幅達 1.9％，主因外資看好被動元件，國巨 + 7.76％及華新科 + 11.64％漲相佳。在防疫概念股部分，人氣原本消退，只是在台灣病例增加下，南六、恆大及康那香漲勢再起。

◆資金動向

上週集中市場外資賣超 70.01 億，投信賣超 21.77 億，自營商（自行買賣）賣超 13.22 億，三大法人合計賣超 105 億。融資減少 32.35 億，融資餘額降到 1,320 億；融券增加 68,521 張，融券餘額 671,136 張。法人與散戶減碼，官股為撐盤要角。上櫃股票方面，外資買超 8.77 億，投信買超 15.87 億，自營商賣超 0.59 億，三大法人合計買超 24 億。融資減少 20.07 億，融資餘額 488 億；融券增加 3,987 張，融券餘額 76,345 張。

◆本週投資策略

本週有多項事件有待挑戰：? 疫情是否有緩降趨勢，中國防疫專家鍾南山預測疫情在 2/12～16 應達高峰後，確診病例應會下降。?2/10 日復工有待考驗。人力及運輸問題是否能夠順利解決有待觀察。? 本週多家公司召開法說會，恐宣布微調財測。鴻海、大立光已首先宣布下調短期營收展望，在台股反彈過後，預期後續隨個股公布 1 月營收或 2019 年 Q4 獲利將進行個股股價修正。? 華為禁售令於 2/16 日到期，靜待川普是否進一步對華為出手。雖然本週訊息看似偏空，不過目前大盤最具優勢部分，就是散戶籌碼乾淨，上市融資自 1/30 日開盤以來大減 81 億元，融資餘額為 1,320 億元，創 108 年 9/23 以來新低水準，當時加權指數約當 10,900 點水準，OTC 融資亦大減 40 億元。在官股部分，自 1/30 日至 2/5 日止，官股淨買超達 120 億元，實質上是積極護盤，不過在指數已見回穩之際，官股功成身退，2/6 日開始調節 16.68 億元，2/7 日盤勢又重挫，官股買超 21 億元，官股買黑賣紅。接下來應看外資動態，尤其，外資以台積電為變現提款機，1/31～2/6 日共賣超台積電 154 億元，故是否回補台積電為觀察指標。因散戶籌碼已十分乾淨，只要疫情有所控制，股市依舊照 5G 發展上行，台股殖利率 4.5％～4.0％相對應指數位置約為 11,077~11,300 點間，故若優質電子股逢震盪走低，仍可逢低佈局，預估本週指數空間在 11,550～11,700。

◆本週注意事項

重要事件：中國工廠於 2/10 復工、疫情高峰將落在 2/12～16。

美中貿易事件：2/16 美國商務部對華為延緩禁售令到期。

台股法說：2/11 義隆電、台郡、聯詠。2/12 穩懋、力旺、2/13 譜瑞、智原。

美股財報：2/11 孩之寶、2/13 應用材料、思科、博格華納。

2/14 MSCI 季度調整：留意新增成份股及剔除股。

◆期貨概況

台期指期貨淨多單：台期指外資淨多單由 2/6 高峰 37,012 口微減至 36,062 口，外資心態觀望。

◆本週投資組合

台積電 (2330 TT)：5 奈米即將於 2Q20 量產，技術領先優勢將穩定擴大，評價可望再提高。除 5G 手機滲透率繼續增加，HPC 產品也隨 AMD 從格羅方德轉進台積電和 5G 佈建更加健全而成長，預估 2020 年 EPS 17.73 元，2021 年 EPS 19.53 元。

南亞科 (2408 TT)：記憶體市場提前復甦，伺服器市場需求維持強勁，手機產品對記憶體規格持續升級，隨高階手機往 8GB 挪移，中階手機亦有機會向 6GB 提升，2020 年 DRAM/NAND 位元需求量成長 14-16% 及 25-30%，記憶體合約價上漲趨勢不變。

晶技 (3042 TT)：2020 年營運將顯著增長。因日商減產淡出低毛利率產品，部份石英元件價格已在 3Q19 出現季增 5~10% 的漲價，且晶技順利承接日系廠釋出的市場需求，此轉單趨勢將延續至 2020 年，目前美系手機客戶 2020 年度訂單部份料號出貨比重由 40%→45~60%，且產品 ASP 提升 10% 以上，預期晶技獲利於 2020 年擺脫過去 3 年獲利下滑走，重返成長軌道。



