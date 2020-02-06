9家國銀共101位台籍員工仍在中國 彰銀38名員工留守當地居冠

武漢肺炎疫情擴散，中國針對武漢、溫州、福州、寧波與南京等城市啟動封城管理，根據金管會掌握，共 9 家國銀在前述地點包括分行、子行共有 119 名台籍員工，高達 101 人至今仍留在當地堅守崗位，其中又以彰銀在中國據點共 38 名員工留守當地居冠。

武漢肺炎爆發以來，中國除針對武漢全面封城，封鎖聯外交通外，其他包括溫州、福州、南京與寧波等城市則採區域式封閉管理或社區防控。

目前國銀在武漢設有分行的包括土銀、台企銀與富邦華一銀行；福州設有分行的則有台銀、華銀、彰銀與合庫銀；南京設有據點的則有彰銀南京分行子行、永豐銀與富邦華一；寧波僅兆豐銀設有分行。

金管會官員表示，國銀台籍員工目前留守武漢市有 13 名、南京 45 名、福州 32 名、寧波 11 名，其中實施部分封城的南京市已在 3 日開始營業，銀行為因應疫情管理，現階段先實施 2 班制方式輪班因應。

官員表示，彰銀南京子行 27 名與分行 5 名台籍員工目前都留守當地，永豐銀南京子行共 21 名台籍員工派駐，其中 16 名仍留在南京當地工作。

官員進一步指出，目前國銀在上述封城管理的城市共 119 名台籍員工派駐當地，目前僅 18 人返台，其中富邦華一銀行位於武漢、南京分行共 4 名台籍員工已全數返台，是目前國銀大陸分行台灣員工全部回台的銀行；彰銀則有 38 名台灣員工仍留守中國，人數高居國銀之冠。

金管會指出，根據國銀回報，101 名留守中國的員工目前一切安好，已要求台灣總行要每天聯繫中國分、子行最新動態，一旦有員工感染、確診，或是改變上班方式，都要即刻通報以利疫情掌握。