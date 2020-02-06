英國女王1954年首訪澳洲禮賓車Land Rover Series 1重現車壇

1952 年，伊麗莎白二世繼位成為英國女王，隔年開始與丈夫菲利普親王耗費 6 個月時間周遊全世界英聯邦國家；而在 1954 年 2 月，伊麗莎白二世首次踏上澳洲領地，成為史上第一位訪問澳洲的在位君主，當時伴隨女王的，是一輛 1954 Land Rover Series 1 86 SWB，也就是著名的 State IV(皇家四號)。

▲伊麗莎白二世女王到訪澳洲的禮賓車，在收藏家的細心復原修復後，如今完美修復重現車壇。

卸下女王禮賓車重任的皇家四號，經過 66 年之後，由接手車主經過多年精心復原，車況甚至比當年更好，只不過皇家深紫紅的車色已經更換為橄欖綠，然而卓越的性能與豪華體驗維持不變，依然足以代表當年皇家王室尊榮的象徵，猶如與女王被賦予的「超長待機」稱號一樣歷久彌新。時至今日，這輛被認為是澳洲境內車況最好的 Series 1，傳出將在今年 2 月 17 日的 Shannons 雪梨夏季拍賣會上出現，傳奇的背景已經成為收藏界最熱門的話題。

Land Rover 是二戰後的 Rover 車廠為了取代軍用 Jeep Willys 而另行開闢的全新品牌，在 1947 年才首次推出原型車，使用的是 Rover 10 量產引擎搭配標準變速箱，與特製的雙程傳動箱組合。這款車具備恆時四輪傳動，憑著構造簡單但堅固耐用的工程設計，即使造型平凡無奇，在正式推出之後就立刻大受歡迎，在外銷市場上也得到很好的反應，而澳洲就是全球非軍用市場之中銷售表現最好的地區。澳洲著名的探險家 Len Beadell，多年來駕著 Land Rover 遠赴澳洲開疆闢地，建立了數千公里的內陸公路網，而這個品牌更一向是澳洲陸軍的最愛。

從車名上已經表明，Series 1 86 SWB 是一輛 86 英吋短軸距的 Station Wagon 車款，也就是 Land Rover 在 1954 年最新推出的款式，在 1956 年以 107 英吋長軸版推出五門車款之前，Series 1 的 86 英吋車型只有三門車款，最多能夠容納 7 位乘員，不過在皇家專用的車型上，車廂已經改裝設有透明觀景窗，還能讓女王夫婦能夠平穩站在上面接受民眾夾道歡迎。

或許是曾經有過輝煌的皇家身份，這輛車在褪下光環之後，並沒有像其他歷史名車那樣淪落成為廢鐵，不過它還是逃不過讓人遺忘的命運。多年前，這輛車在澳大利亞昆士蘭州的 Stanthorpe 小鎮一處農地上意外被尋獲，根據當地人表示，這輛車竟然已經在此閒置超過 35 年之久。

神奇的是，整輛車保存狀況尚稱良好，基本上沒有重大毀損，包括底盤、防火牆、引擎、變速箱、傳動軸都還在，而且還是維持原廠，就連擋風玻璃也是原廠零件而未經改裝。找到這輛車的人是一位女性 Land Rover 車迷，本身擁有大量的收藏與豐富的汽車知識，她決定從零開始盡其可能將它完整復原。

即使料件取得困難，車主仍堅持必須盡可能使用原廠零件，像是車上的按鈕就是從墨西哥以高價購得，而用於組裝車身的螺絲甚至是引擎蓋，也是直接從原廠地伯明罕的工廠訂購。完工後的 Series 1 維持原本按鈕啟動的方式，開起來的模樣和 1954 年沒有兩樣。這輛車還特別在變速鑲上加裝了 PTO 動力分導器的選件，操作桿則位在中央座椅下方。

六十多年已經過去了，時光荏苒，Land Rover 早已放棄了老式機械而投入科技的懷抱，不變的是王冠下的女王依舊是伊麗莎白二世。如今人們對這種經典越野車的興趣空前高漲，正如同 Series 1 車型在全世界的轉手價格屢創新高，這也讓拍賣會預估這款名車的落錘價可望落在 4.5 萬至 5.5 萬美元之間。

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