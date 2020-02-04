春節抗疫宅經濟發威 LiTV流量成長逾50%

武漢肺炎疫情升溫，帶動宅經濟發燒，台灣本土 OTT 業者 LiTV 立視線上影視表示，春節期間民眾在家追劇，開機率大增，不論是付費影片觀看人數或註冊會員數，皆較年假前顯著成長，流量成長逾 5 成，LiTV 2 月將持續上架眾多類型多元的強片。

LiTV 表示，過年期間推出新春優惠，加上武漢肺炎影響，民眾在家時間拉長，連帶讓開機率大增，帶動整體收視熱潮與買氣，付費影片觀看人數、註冊會員數皆較年前顯著成長，其中，觀影高峰出現在大年初四，較小年夜增加超過 20%，顯見在家追劇是不少人的收心操。

根據 LiTV 資料顯示，戲劇受到廣大粉絲的青睞，像是曾締造高話題的韓劇《浪漫醫生金師傅》，第 2 季上架後讓不少死忠粉絲繼續追劇；另一部以韓國職棒為故事背景的韓劇《金牌救援》，同樣是春節期間的熱門戲劇；至於最夯台劇《女力報到 - 小資女上班記》也開出紅盤。

電影的部分，則由動作冒險片大放異彩，2019 年被評為必看的強檔港片《掃毒 2 天地對決》電影中的飛車追逐、火拼槍戰等場面動作，加上劉德華與古天樂個人魅力，都讓觀眾看得高潮不斷，一舉衝上電影榜觀看次數冠軍。全球票房狂賣 1.7 億美金的電影《捍衛任務 2：殺神回歸》則名列第二，由基努李維化身最強「殺神」約翰維克，流暢的武打動作及華麗的槍擊動作，開創動作片的新局。

LiTV 表示，雖春節長假已結束，但台灣連日低溫濕冷，加上武漢疫情促促使宅經濟持續發燒，預估會再帶動一波流量成長，LiTV 2 月將陸續上架眾多強片且類型多元，包括影帝梁家輝、古天樂最新港片《追龍 II：賊王》、由《寄生上流》中的影帝宋康昊主演，化身一代明君「世宗大王」的強檔韓片《王的文字》。

另外，搭配即將在台灣時間 2 月 10 日登場的奧斯卡頒獎典禮，LiTV 也規劃奧斯卡得獎專區，像是入圍 2020 年奧斯卡金像獎最佳動畫長片《大冒險家》、由奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼，首度挑戰恐怖驚悚「慄」作《鬼船瑪麗號》等，以及歷屆得獎佳作，期望流量再攀高峰。