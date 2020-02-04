◆盤勢分析

1. 周一道瓊指數漲近 150 點，美股四大指數終場全數收漲，漲幅介在 0.51%~1.34% 之間，其中以那斯達克指數漲勢最為強勁。因武漢肺炎持續影響全球航空旅遊業，原油價格低迷使能源類股下滑，個股部分，特斯拉續強，週一上漲 19.89% 至每股 780.00 美元。台股 ADR 則是漲跌互見，台積電 ADR 收漲 1.50%。

2. 因武漢肺炎事件，陸股指數開盤急速下挫，周一台股早盤也同步受到拖累，加權指數回測半年線 (約 11，280 點)，但盤中低接買盤浮現，K 棒拉出長下影線，終場加權指數下跌 140.18 點，跌幅 1.22%，收在 11，354.92 點，成交金額為 1，806.99 億元。三大法人合計買超 4.45 億元，外資買超 12.16 億元、投信買超 6.39 億元、自營商賣超 14.10 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，出現下殺出量態勢，後續需價漲量增、價跌量縮較有利多方。

(2)、均線：目前指數回測半年線 (約 11，280 點) 位置，半年線可視為短線多空分水嶺，下檔波段支撐以年線 (約 10，945 點) 為守，壓力為季線 (約 11，760 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 交叉向下，9 日 K 值低於 50，短線上多方士氣相對低迷。

4. 周一櫃買指數跌幅 1.91%，收在 139.06 點，同步與加權指數下跌，收盤失守年線 (約 140.4 點)，但 k 棒拉出長下影線，可見有低接買盤進場。目前櫃買指數壓力為 5 日線附近 (約 144.4 點)，KD 交叉向下，靜待市場情緒回穩。

5. 觀盤重點：目前指數回檔至半年線附近，所幸盤中跌幅未進一步擴大，但指數後續仍需價漲量增、價跌量縮，方較有利行情回穩。周一盤面上以防疫、轉單題材股為主流，現階段於操作上不宜躁進，後續台股選股方向，可留意記憶體、伺服器、車用族群，以及較無匯損疑慮之內需食品股。

6. 研調機構指出，由於聯發科 (2454) 高性價比策略奏效，使聯發科第一季的 4G 及 5G 智慧手機晶片出貨量將可望與高通追平，聯發科預計將於 2 月 7 日舉行法說會，屆時將會公告 2019 年營運成果。

7. 不畏武漢肺炎，三星折疊手機發表會可望如期在台北時間 12 日清晨於舊金山登場，外界傳出，三星第二款折疊手機搭載的相機數量為三顆，並改用大量塑膠機構件以降低成本。台系折疊手機概念股包括 3376 新日興、3548 兆利。

8. 據報導，華為 P40 系列目前將如期在 3 月 26 日正式對外發布，據傳華為 P40Pro 後置將搭載五鏡頭，鏡頭供應商 3008 大立光及稜鏡、反射鏡供應商 3019 亞光受惠。

9.AMD 近年顯卡、CPU 市占率上升，也帶旺台灣供應鏈，市場法人認為 3515 華擎今年各產品線展望均樂觀，估今年營收將超越去年水準，同時毛利率、營益率亦將提升。