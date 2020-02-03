友達VS群創 找打敗武漢肺炎的電子股

台股在今日盤中一度重挫逾 300 點，但隨著亞股跌勢收斂，收盤守在半年線之上，萬寶週刊王榮旭分析師表示，疫情利空只是短暫影響，手中保留資金才可找尋抗跌股票撿便宜，而面板雙虎友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW) 更是可以留意的標的。

萬一為多方交戰關鍵 股市暴跌後會再反彈

萬寶週刊王榮旭分析師指出，股市最怕的就是不確定性，陸股重新開盤之後雖然大跌 8%，但除了陸股之外，亞洲股市跌幅都呈現縮小的情況。香港股市以及韓國股市盤中一度都有翻紅表現，台股也拉了兩百點的下影線上來，大盤暫時守住了萬一。

萬一關卡在去年多次挑戰後才成功突破，理論上當時的壓力會轉為現在的支撐，大盤年線目前在 10,945 點、也在萬一附近。去年貿易戰爆發的時候，台股分別在五月以及八月兩次回測到年線之後守住，再漲上來過新高，可見年線從去年以來都是多方力守的關卡，所以萬一這地方也是這次多空的關鍵。

依照歷史經驗，面臨每一次疫情利空，股市暴跌之後都會再漲回來，當年懂得危機入市的人後來也都大賺，萬寶週刊王榮旭分析師認為，這次也不例外。

去年以來基本面好的股票一路上漲，大家都買不下手，最近因為疫情利空急跌兩到三成，是危機其實也是機會。萬寶週刊王榮旭分析師指出，這也就是為什麼這次疫情爆發的時候，要大家保留資金的原因。因為行情回穩，手中有錢才能大撿便宜貨，少數逆勢抗跌的股票，更可能是下一波新行情的領頭羊。

面板產業谷底已過 友達群創後市看俏

萬寶週刊王榮旭分析師舉例，從上個星期就看好的面板族群，友達 (2409-TW) 已經領先大盤創了波段新高；群創 (3481-TW) 也幾乎把上周四開紅盤日，大盤重挫接近 700 點的價差補了回來，在盤勢這麼差的情況之下，友達與群創能有如此表現不簡單。

面板廠友達跟群創，去年 EPS 可能都大虧 1 元以上，這一波逆勢上漲真的就跌破了很多人眼鏡，也反應出面板產業最壞的狀況已經過了，就算武漢疫情的利空也壓不下去。

原本今年第一季面板就醞釀漲價，隨著武漢、廣州等中國大陸重要面板生產基地淪陷，打亂面板供應鏈步調，使二月電視以及筆電面板調漲 1~2 美元，部分規格產品上漲更達 3~5 美元，預期面板價格彈回成本價以上會成為趨勢。

萬寶週刊王榮旭分析師指出，股價永遠是反應未來，友達以及群創在中國大陸產能低於 10％，有機會受惠到轉單效應，友達股價已重新回到面值以上，目前還在面值以下的群創，也會比價向上。

還有更多的個股資訊，都會在王榮旭相關粉絲團上陸續跟讀者報告，歡迎讀者免費加入。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險