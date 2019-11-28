中揚光同步擴充兩岸產能 明年模造鏡片產能擬增加1倍

車載鏡頭甚至手機的 G+P(玻璃 + 塑膠) 鏡頭興起，對於模造鏡片的需求大量提升，中揚光 (6668-TW) 也擬訂投資方案，進一步加大模造鏡片的產能，除了加大台灣廠區投資力道，也將增加既有的東莞廠規模，2020 年估將放大一倍達每月 60 萬片，投資金額在 1 億元之內。

中揚光今 (28) 日出席元大證舉辦的產業座談會，會中由總經理李榮洲就擴大投資方向做出說明，李榮洲指出，中揚光的模造鏡片產能是每月 20 萬片，下月將擴大到 30 萬片，2020 年產能將增加一倍，達每月 60 萬片。

中揚光此擴張計畫，是看好車載鏡頭、手機的 G+P 鏡頭的應用，因此擴大後段成型機設置規模，且將由「一模一穴」的生產製程，發展成「一模多穴」，估計投資金額將在 1 億元內。

在擴廠方面，中揚光將擴充兩岸產能，原先估由東莞到重慶設廠的設畫確定喊卡，不過會在東莞擴大規模，並強化在台投資；至於既有東莞廠產能已不敷使用，但美中貿易戰干擾，因此投資案縮手，重新展開市場布局，

中揚光前 3 季營收 9.71 億元，毛利率 71.48%，稅後純益為 9928 萬元，第 4 季進入光學產業淡季，營業規模將縮小影響毛利率，中揚光認為， 2019 年全年毛利率將力拚維持去年 40.41% 水準。

泛鴻海 (2317-TW) 集團持有中揚光 27% 股權，鴻海又積極透過鴻騰增持日本光學廠康達智 (Kantatsu) 股權，由於鴻海集團內還有其他光學廠組織，中揚光指出，這些都不致對中揚光產能太大競爭關係，更何況鴻海對旗下光學廠也持續整併中。

中揚光看好，模造玻璃鏡頭在車載應用需求強勁，去年斥資添購模造玻璃生產設備，透過旗下子公司紘立光電作為車用布局重要起步，紘立在今年已取得 16949 認證後，積極布局歐系及日系客戶，模造玻璃訂單除了車用、投影機領域外，還包括無人機應用等。