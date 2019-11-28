六大金融遺產一站式查詢 12月啟動試辦

金管會今 (28) 日宣布，為提供民眾更便捷查詢過世親人金融遺產機制，將與財政部國稅局進行合作，並整合銀行公會等六大受理查詢機構，提供被繼承人「一站式的金融遺產查詢服務」，也就是說，存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等六大金融遺產，民眾不必再東奔西跑向不同機構申請查詢，只要跑一趟臺北國稅局，就可以一站式完成查詢，此便民措施將自 12 月 1 日起至明年 6 月底試辦，且首次查詢免費。

金管會表示，為使民眾更易於取得過世親人的金融遺產資訊，金管會自 2014 年起即協調相關金融同業公會及周邊機構，加強此查詢作業機制並縮短查詢時間，但是，考量民眾仍須就不同金融遺產類別，分別向不同受理機構辦理申請查詢手續，為了更簡政便民，因此請金融總會就提升資訊取得的方便性，及提高查詢的效率性進行研議。

金融總會邀集六大受理查詢機構，分別為銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心，共同組成專案小組，規劃提供民眾一站式查詢的便捷服務。

金管會說明，因為考量民眾辦理過世親人遺產繼承相關事宜，須至國稅局申請財產清冊，因此提出以國稅局為一站式的窗口，並透過單一國稅局試辦方式的構想，並獲臺北國稅局大力支持，因此先以臺北國稅局作為試辦的單一窗口，再逐步檢討修正相關作業，運行順利後再推動全國同步實施。

金管會表示，自 12 月 1 日起，民眾至臺北國稅局申請過世親屬的財產清冊時，可同時申請查詢過世親人的金融遺產，如存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等，民眾僅需填寫一份申請書，並視其需求勾選相關查詢機構，臺北國稅局就會將轉送申請書予勾選的受理查詢機構，再由各受理查詢機構或其會員金融機構，於 10 個工作天內，將查詢結果直接回覆予申請人。

金管會表示，為進一步服務民眾，已協調六大受理查詢機構同意，民眾如透過國稅局單一窗口，首次申請查詢金融遺產將免收手續費。而試辦期間，民眾除了可以透過臺北國稅局單一窗口申請外，各大受理查詢機構仍將維持現行查詢機制，可繼續提供民眾查詢金融遺產服務。

金管會強調，未來民眾查詢金融遺產時，不僅可減少分別向六大受理查詢機構申請的不便，亦可縮短查詢時間及減少查詢費用，對於民眾查詢金融遺產的效率性及方便性應可大幅提升，由於是試辦，金管會也說，民眾若有相關問題或建議，可參考申請書所附各受理查詢機構專線洽詢或提供相關意見，以利後續參考改進。