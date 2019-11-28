美喆返台擴廠 台商回台投資總額衝破7000億大關

投資台灣事務所今 (28) 日通過 2 家台商回台案，總投資金額正式衝破 7000 億元大關，分別為亞洲塑膠地磚代工大廠美喆國際 (8466-TW) 與某知名測試治具廠商，將回台擴大布局逾 56 億元，經濟部強調，廠房在蓋、產線在擴充、人才也陸續開始找，都是確實發生的。

經濟部表示，本次台商回台方案聯審會議共通過 2 家，累計總投資金額達 7034 億元，共 156 家企業響應，預計帶來將近 5.7 萬個就業機會。

經濟部指出，由於美中貿易戰增加全球業務不確定性，為了分散產能，降低終端客戶的衝擊，美喆決定回台投資擴大布局，成為首次在中國外的生產基地。美喆將在台南科技工業區興建 SPC (Stone plastic composite) 硬性塑膠地磚廠，採用環保製程及智慧製造，可帶來 245 個本國就業機會，將有效發揮中國、台灣生產基地彈性接單競爭能力。

另一家不具名測試治具廠商，主要從事晶圓測試治具與探針卡研發製造，客戶以美系 IDM (整合元件製造大廠)、晶片龍頭業者為大宗，由於矽品、日月光、京元電 (2449-TW) 等主要客戶皆返台擴廠，同時因應 5G、AI、車用電子及物聯網等半導體新應用百花齊放，將帶動高階晶片測試需求，因此決定投資逾 30 億元，在高雄楠梓加工出口區建置智慧化新廠擴充產能，強化關鍵零組件自製能力。

經濟部強調，廠房在蓋、產線在擴充、人才也陸續開始找，政府會持續優化招商環境，讓更多台商、外商放心投資。