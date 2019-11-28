京華城今日熄燈謝幕 沈慶京哽咽落淚：感到無奈與感傷

京華城今 (28) 日舉辦感恩熄燈儀式，創辦人沈慶京表示，對於拆除京華城感到無奈與感傷，也是青少年時期的夢想幻滅，至於未來 126 位員工去向，除可退休的同仁已陸續辦手續外，也將與業界進行媒合。

回顧京華城經營過程，沈慶京表示，33 年前，因為在兒童時期都找不到一個可安全玩樂的地方，因此啟發建造老少咸宜的地方，同時滿足市民購物需求，在當時房地產熱絡的年代，放棄轉手土地獲利的機會，花 15 年時間讓夢想成真，也確實創造榮景。

沈慶京指出，京華城 2001 年開幕，但 2008 年經營不堪負擔，共賠償逾 130 億元，也對不起 129 萬名員工，因此決定標售，不過標售案不斷拖延，直到去年 12 月中石化 (1314-TW) 旗下鼎越開發以 372 億 1 萬元得標，預計 2022 年完工，未來將可提供一萬個上班族方便安全的場所。

談到員工未來動向，沈慶京表示，27 歲創業以來，從沒叫過「員工」而是同事，目前京華城目前約剩下 126 位員工，已與百貨同業聯誼會進行工作媒合，預計會先遣散 110 位員工，剩下 16 位則會先暫時續留協助百貨拆除。

京華城表示，由於中石化已開始設計未來建築輪廓，預計明年 1 月底、2 月初可拿到拆除執照，拆除估需花 1 年時間。