【日盛投顧】高檔量縮震盪，輪動速度加劇

◆盤勢分析

1. 美國總統正式簽署「香港人權與民主法案」，對於美中貿易談判再生變數，也抵消美股前一日上漲的利多，亞股周四普遍呈現拉回整理，台股周四呈現量縮回檔整理，收盤仍守穩 10 日線之上，成交量萎縮至 1,100 億之下，櫃買 OTC 指數逆勢反彈小漲，盤面資金聚焦生技相關個股，終場指數下跌 30.38 點，跌幅 0.26%，收在 11,617.08 點，成交金額為 1,053.31 億元。三大法人合計賣超 1.17 億元：外資買超 14.62 億元、投信賣超 2.81 億元、自營商賣超 12.98 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：指數下跌且成交量量縮 1,100 億之下，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約 11,562 點附近)，上檔壓力 11,700 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上開口閉合，短線高檔震盪。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩月線。

3. 櫃買指數上漲 0.12%，收在 145.61 點。短線支撐為 144 點附近，壓力為 147 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、TWS、PCB、汽車零組件、資產營建、生技。

半導體、蘋概、TWS、生技、資產營建

1. 生技：從 11 月以來，生技股受到市場資金青睞，相關個股持續在盤面輪動走強，前三季獲利翻倍的 4171 瑞基股價週四持續續強，股價再創今年新高。取得俄羅斯衛生部核准一針劑型關節腔注射劑產品銷售許可的 1786 科研股價周四出出現帶量長紅，股價也是刷新今年新高。恢復信用交易的 4142 國光生股價周四出現大量即將跳戰今年新高，整體生技族群短線上仍會是盤面多頭資金進駐的重心。

2.TWS：根據日經新聞報導，蘋果將把 AirPods Pro 產量提高一倍，並由大陸廠商立訊精密代工生產，立訊連接器協力廠商 5457 宣德周四股價攻上漲停板至收盤，並創下近 10 年來的新高，同為蘋果 AirPods Pro 供應鏈 2439 美律及 3376 新日興等股價周四持續逆勢收紅，收盤均站上所有均線之上。

3. 設備：受惠高階半導體資本支出，相關設備廠商持續輪動走強，3583 辛耘本周持續放量走高，周四收盤站上所有均線之上，6196 帆宣周四尾盤再度轉強，股價即將再挑戰新高。

4.IC 設計：受惠無線藍芽耳機晶片的 6679 鈺太股價周四放量收高，收盤即將挑戰歷史新高，龍頭股 2454 聯發科受惠 5G 晶片熱賣，股價挑戰今年新高。