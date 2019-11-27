台微體關節炎長效止痛藥臨床三期 收首位受試者

台微體 (4152-TW) 今 (27) 日公告，關節炎長效止痛藥物 TLC599、臨床三期樞紐試驗「EXCELLENCE」，收進首位受試者，試驗將在美國、澳洲逾 40 個試驗中心進行，若試驗驗證順利完成，未來由國際授權對象主導銷售。

台微體表示，臨床三期樞紐試驗，將隨機分組、雙盲、安慰劑和活性藥物對照控制，並在美國及澳洲共 40-50 個臨床試驗中心進行，預計一年完成 500 名膝關節炎患者收案，所有受試者觀察期皆為 52 週。

據 GlobalData 分析指出，2016 年骨關節炎用藥市場規模達 16 億美元，估 2016-2026 年複合成長率達 8.1%，2026 年市場規模上看 35 億美元。

總經理葉志鴻表示，樞紐試驗結果，可滿足美國食藥管理局 (FDA) 藥品查驗登記 (NDA) 的需求，患者施打兩劑 TLC599 藥物，約可減緩一年的關節炎疼痛，也可預防患者使用到易上癮的鴉片類止痛藥物，產品將有助後續營運表現。

台微體 10 月營收 455 萬元，月減 14%、年減 13.6%；累計前 10 月營收 2.02 億元，年增逾 3 倍；第 3 季稅後虧損 1.78 億元，每股虧損 2.8 元，較上季、去年同期收斂；累積前 3 季稅後虧損 5.32 億元，每股虧損 8.35 元，也較去年同期縮小。