中華電目標東奧前MOD 4K用戶數達100萬 力拚今年就轉盈

中華電 (2412-TW) 今 (27) 日舉辦 MOD 微電影暨金片子創作大賽頒獎典禮，總經理郭水義表示，MOD 將是全台最大 4K 影視平台，今年更加入 4K 影片特別獎，隨著 2020 東京奧運將在明年登場，目標 4K 用戶可達 100 萬戶，今年營運除力拚轉盈，明年營收成長也可期。

郭水義表示，中華電的 MOD 用戶數已達 209 萬戶，其中 50 萬戶為 4K 用戶，預計奧運前可有 100 萬個用戶。

中華電 MOD 自 9 月推出「自選餐」後，總用戶數突破 3 萬戶，其中全選方案使用戶占整體約 75%，數位匯流副總高武松指出，MOD 已開始獲利，力拚今年全年轉盈，明年若簽下東京奧運轉播權，營收、獲利可望再成長。

高武松坦言，東奧轉播勢在必行，惟雙方在權利金價格尚未有共識，2020 東京奧運轉播權利金不含稅約 1800 萬美元，而上屆 2016 年巴西奧運，因有時差、收視率也較低，因此權利金不含稅約 800 萬美元，目前亞洲地區僅新加坡已簽約，價格逾 1000 萬美元。

高武松指出，目前與 4 家無線電視台、有線頻道共組團隊，一同向日本談授權金，雖然今年底前難簽約，但盼盡早可簽下轉播，提升台灣影視品質。