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◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

※來源：台灣櫃檯買賣中心
代碼    股票名稱  漲跌停   成交價   漲/跌   總成交 漲跌停未 漲跌停   漲跌停未　
                  註  記                    張  數 成交張數 委託張數 成交張數
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5475    德宏         -       3.07   -0.34    1,058      314      477      163
4415    台原藥       -       2.51   -0.27       83       82      170       88
6259    百徽         -       2.39   -0.26       56       14      124      110
3095    及成         -       2.13   -0.23      106       55      218      163
6287    元隆         -       1.66   -0.18      275      254      278       24
6497    亞獅康-KY    +       5.23    0.47      385      197    1,714    1,517
3288    點晶         +      11.00    1.00       26       25      167      142
8176    智捷         +      15.70    1.40    9,624    4,979    9,129    4,150
6169    昱泉         +      22.60    2.05      425      308    1,863    1,555
4161    聿新科       +      38.40    3.45    2,032    1,021    2,017      996
6523    達爾膚       +      77.30    7.00      971      312    1,808    1,496

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