代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數 ----------------------------------------------------------------------------- 5475 德宏 - 3.07 -0.34 1,058 314 477 163 4415 台原藥 - 2.51 -0.27 83 82 170 88 6259 百徽 - 2.39 -0.26 56 14 124 110 3095 及成 - 2.13 -0.23 106 55 218 163 6287 元隆 - 1.66 -0.18 275 254 278 24 6497 亞獅康-KY + 5.23 0.47 385 197 1,714 1,517 3288 點晶 + 11.00 1.00 26 25 167 142 8176 智捷 + 15.70 1.40 9,624 4,979 9,129 4,150 6169 昱泉 + 22.60 2.05 425 308 1,863 1,555 4161 聿新科 + 38.40 3.45 2,032 1,021 2,017 996 6523 達爾膚 + 77.30 7.00 971 312 1,808 1,496
◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表
鉅亨台北資料中心※來源：台灣櫃檯買賣中心
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