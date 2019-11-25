【保德信投信】卡位消費類股基金 搶旺季財

上周中國雙 11 交出亮麗成績單後，歐美年底假期消費緊接在後，隨後又逢明年 1 月中國農曆春節來臨。保德信投信表示，今年 8 月市場悲觀預期壓抑消費類股表現，自年底消費旺季來臨，消費類股有望出現強勁反彈。根據經驗統計 Q4-Q1 消費類股多會有好的表現，此刻為布局消費類股基金好時點，投資人可逢旺季搶先卡位。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，截至上周五 (11/15) 公布第三季財報整體表現，整體表現優於預估約 75%，但必需性消費類股優於預估之比例高達 89%，此外，非循環消費、循環消費優於預期之幅度分別為 5.6% 及 5.3%，也同樣優於整體 3.9% 表現。

楊博翔指出，必需性消費財報勇冠財報超預期之最，因此近來必需性消費類股對財報結果反應較大，楊博翔表示認為若此效果延續，預期績優消費類股將特別受惠。

再則，根據全美零售聯合會預估今年假期銷售金額成長達 3.8 至 4.2%，可望優於去年 2.1%；且非實體零售成長將高達 12.5%，亦高於去年同期的 11.5%，將維持優異雙位數增長。楊博翔進一步指出，全美零售聯合會統計也發現，除了假期禮品購物需求外，近來消費者開始偏好將自用品集中於旺季期間統一採購，因此季節性效應未來將越趨明顯。

楊博翔分析，美國今年 Q3 GDP 成長結構中，個人消費仍維持相對穩健，且目前失業率持續處於低水位；而歐元區之消費信心逐漸走穩，加上就業與薪資成長改善，歐洲消費動能將會維持穩定。整體而言，消費類股財報優於預期、適逢年底假期消費旺季，楊博翔預期全球消費類型基金將大有可為。

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