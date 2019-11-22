台股周線翻紅 短線欠缺題材刺激盤勢恐陷膠著

美中貿易談判陷入膠著，台股持續高檔盤整，台股單周小漲 41.2 點、漲幅 0.36%，連續 2 周拉下影線，上市公司整體股票市值重回 35 兆元，法人表示，美中貿易談判進度停滯，加上市場缺乏題材激勵，預估盤勢將持續盤整膠著狀態，短線仍要提防獲利了結賣壓出籠。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，台股目前仍處於高檔狹幅整理格局，儘管盤勢修正整理，但在月線、季線之上，中小型股店頭市場盤勢轉弱，跌破月線並往季線靠攏。

由於台股已進入漲多壓力區，儘管大盤評價面仍偏高，但考量缺乏題材激勵，大型權值股持續盤整整理，建議短線應避開漲多個股，留意漲幅落後個股或許有機會啟動補漲行情。

林彥豪分析，今年以來大盤仍維持狹幅向上整理格局，部分權值電子股漲多，評價面偏高，近期又面臨歲末年終之際，相對先前較無新的議題可以發揮，短期內台股動能偏弱，可以觀察是否有新議題可帶動反彈。

至於中小型股因走勢偏弱，一旦反彈觀察月線是否有壓，建議不妨慎選股價落後，但產業面具營收成長空間，且尚未漲多的類股可逢低布局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，外資一改 9 月以來積極買進態勢，近日開始有短線獲利了結跡象，但目前市場資金仍充沛，因此除非貿易戰局勢惡化，否則不必對後市過於悲觀。

廖哲宏表示，在資金動能充足、貿易談判未見惡化的情況下，大盤反轉機率應該不高，目前盤勢主流仍以股價基期較低，且後來受蘋果手機銷售上修激勵的蘋概股為主。

在後續觀察指標部分，廖哲宏建議，不妨留意美中貿易進展、iPhone11 銷售是否仍然維持強勢，及華為 5G 布局進度等。

富蘭克林華美投信則提醒，美中貿易談判簽約進度可能延後，加上美國參議院通過香港法案恐影響美中關係，讓盤勢陷入膠著又適逢進入歲末年終，目前暫缺動能維持盤整，靜待消息面變化。

