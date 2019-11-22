大樹明年虛實整合推智慧藥局 門市上看200家

連鎖通路藥局大樹 (6469-TW) 宣布，明年將推出五代店智慧藥局，總經理鄭明龍表示，電商平台累計至今年前 3 季營運已損益兩平，明年將把現有實體通路與線上電商平台整合，並導入健康數據，今年底前實體門市將達 150 家，目標明年再設立 50 間門市。

鄭明龍指出，去年推出大樹電商平台，直到今年第 3 季營運已達損平，也與阿里巴巴、蝦皮合作，由大樹團隊親自線上回答消費者的問題，明年將會整合線上、線下通路，推出大樹智慧藥局。

展望未來，鄭明龍表示，目前大樹已推行至四代店，明年將實體門市與電商平台整合成五代店，透過導購機制，加深消費者黏著度，今年門市數上看 150 家，明年目標達 200 家。

至於今年 2 月大樹併購博登藥局，鄭明龍表示，博登屬於小型加盟店，今年尚未有展店計畫，明年才會推出合適的商業模式，並設定展店目標加以實行。

大樹 10 月營收 6.04 億元，月增 5.07%、年增 31.72%；累計前 10 月營收 53.85 億元，年增 36.05%，第 3 季稅後純益 3723 萬元，年增 36.8%，每股純益 0.89 元，累計前 3 季稅後純益 9964 萬元，年增 40%，每股純益 2.41 元。