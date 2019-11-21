遭抨擊稅改圖利富人 財部澄清：稅率越低者減稅幅度越大

國民黨立委抨擊政府稅改政策，減稅利益大多集中在高所得者，一般受薪階級實質受惠有限，批評稅改是「有錢人吃肉、庶民喝湯」，財政部晚間回應，稅改後稅率在 20% 以下都可享減稅利益，且稅負越低者減稅幅度越大。

所得稅制優化方案 2018 年元旦正式上路，今年 5 月報稅時適用，包括同步調高四大扣除額，單身者年所得低於 40.8 萬元、雙薪家庭年所得低於 81.6 萬元、四口之家年所得 123.2 萬元者都不用繳稅，而這項稅改政策也被執政黨視為重要政績。

但國民黨立委曾銘宗等人今 (21) 日召開記者會，引述 2015 年報稅資料，抨擊執政黨稅改減稅利益大多集中在富人身上，批評政策是富豪吃肉。

財政部晚間澄清，表示國民黨是用 2015 年稅改前資料做比較，但從今年實際申報結果來看，幾乎每個級距都可享有減稅利益，包括 0%、5%、12%、20% 等適用稅率等減稅幅度都高於 30%、40% 的高所得稅率者。

財政部指出，2018 年各稅率級距申報戶所得皆比 2017 年成長，但稅改上路後包括 20% 與 20% 以下的稅負皆全面減少，其中 0% 稅率減少幅度高達 84%，5% 稅率減幅也有 50% 以上，而適用 12% 與 20% 稅率的稅負減幅分別為 21%、5%，顯示稅率越低者，享有的減稅幅度越高。

至於適用 30% 與 40% 稅率者的稅負分別增加 6%、12%，去年稅率 45% 者其稅負更因此增加 10%，強調並無外界所指稅改導致貧富差距擴大的情形發生。