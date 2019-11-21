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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     元大美債7-10          勝昱              新昕纖   合世                
易威     大略-KY  富邦中國政策債          健信              韋僑     杏昌                
天良              元大美債1-3          前鼎              久陽     進階                
南璋              群益15年IG科技債          安鈦克            東林     強生                
勝昱              群益10年IG金融債          倉和              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            國泰5Y+新興債          九暘              友銓     東生華              
飛寶企業          國泰1-5Y高收債          宏捷科            倉和     其祥-KY             
精確              富邦全球高收債          燦星旅            三圓     德麥                
宏易              國泰中國政金債5+          信紘科            雙喜     世坤                
唐鋒              富邦中政債0-1                            力泰     世德                
聯光通            FH中國政策債                            理銘     泰茂                
通訊-KY           凱基中國債3-10                            亞都     精確                
榮群              凱基新興債10+                            老爺知   崇友                
新零售            凱基科技債10+                            東凌-KY  至興                
力新              群益AAA-AA公司債                            邁達康   大詠城              
恩得利            群益15年EM主權債                            綠河-KY  萬在                
李洲              FH能源債                            欣泰     健椿                
凱柏實業          FH製藥債                                     大恭                
元炬              FH新興企業債                                     永純                
及成              群益中國政金債                                     泓瀚                
和進              FH20年美債                                     雙邦                
耀勝              FH中國信用債                                     安瑞-KY             
倚強股份          凱基AAA至A公司債                                     康聯訊              
錦明              凱基金融債20+                                     台聯電              
鑫創              凱基美債25+                                     韋僑                
宇環              國泰A級金融債                                     威潤                
廣寰科            富邦中國投等債                                     唐榮                
點晶              富邦金融投等債                                     晉椿                
斐成              元大10年IG醫療債                                     久陽                
泰谷              FH公司債A3                                     強新                
益通              FH次順位IG金融債                                     松和                
振維              FH美元信用債1-5Y                                     新零售              
迎輝              群益A級公司債                                     尼克森              
重鵬              群益AAA-A醫療債                                     力新                
研勤              中信美國公債20年                                     謚源                
欣厚-KY           中信中國債7-10                                     李洲                
兆遠              中信中國美元IG債                                     凱柏實業            
寶得利            B新光美債1-3                                     港建                
太欣              B新光美債20+                                     及成                
系統電            第一金美債20+                                     新洲                
天剛              第一金金融債 10+                                     耀勝                
世紀              第一金科技債 10+                                     倚強股份            
華容              永豐10年A公司債                                     至寶電              
建榮              永豐15年金融債                                     宇環                
立衛              永豐7-10年中國債                                     點晶                
天揚              凱基醫療保健債                                     佳穎                
鈺創              凱基IG精選15+                                     雙鴻                
佳總              凱基AAA-AA公司債                                     幸康                
合正              台新美元銀行債                                     泰谷                
金利              台新中國政策債                                     力致                
寶聯通            新光15年IG金融債                                     矽瑪                
凱鈺              富邦新興投等債                                     迎輝                
德宏              富邦歐洲銀行債                                     重鵬                
松普              中信美國市政債                                     富晶通              
合邦              中信新興亞洲債                                     盈正                
亞矽              中信EM主權債0-5                                     家登                
萬旭              統一美債10年Aa-A                                     元創精密            
久正              富邦全球保險債                                     營邦                
上揚              富邦全球能源債                                     數字                
全譜              永豐1-3年美公債                                     立衛                
易通展            永豐美國500大                                     合正                
茂迪              群益0-1年美債                                     彩富                
元隆              群益1-5年IG債                                     合邦                
沛亨              中信投資級公司債                                     訊達                
凱碩              中信全球電信債                                     亞通                
全達              中信美國公債0-1                                     上揚                
福華              新光A-BBB電信債                                     元隆                
保銳              合世                                         神盾                
越峰              易威                                         倉和                
商丞              天良                                         勁豐                
英格爾            南璋                                         天正國際            
士開              勝昱                                         光菱                
昇益              世坤                                         星雲                
志嘉              萬國通                                       宏捷科              
富裔              飛寶企業                                     正淩                
燦星旅            精確                                         三圓                
富驛-KY           宏易                                         力泰                
易飛網            唐鋒                                         理銘                
劍湖山            聯光通                                       富裔                
德記              通訊-KY                                      安心                
泰偉              榮群                                         漢來美食            
華義              新零售                                       富驛-KY             
昇華              力新                                         易飛網              
得利影            恩得利                                       高野                
鼎創達            李洲                                         亞都                
台境              凱柏實業                                     老爺知              
愛地雅            元炬                                         滿心                
邦泰              及成                                         東凌-KY             
                  和進                                         紅馬-KY             
                  耀勝                                         全家                
                  倚強股份                                     詩肯                
                  錦明                                         關中                
                  鑫創                                         大展證              
                  宇環                                         誠品生活            
                  廣寰科                                       泰偉                
                  點晶                                         華義                
                  斐成                                         大宇資              
                  泰谷                                         得利影              
                  典範                                         隆中                
                  益通                                         時報                
                  振維                                         旭然                
                  迎輝                                         鼎創達              
                  重鵬                                         信紘科              
                  研勤                                         益張                
                  欣厚-KY                                      白紗科              
                  兆遠                                         捷必勝-KY            
                  寶得利                                       紅木-KY             
                  太欣                                         綠電                
                  系統電                                       霹靂                
                  天剛                                         花王                
                  世紀                                         欣雄                
                  華容                                         欣泰                
                  建榮                                         富堡                
                  立衛                                         大汽電              
                  天揚                                         合騏                
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  松普                                                             
                  合邦                                                             
                  亞矽                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  福華                                                             
                  保銳                                                             
                  大世科                                                           
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
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                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
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