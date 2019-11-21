◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 勝昱 新昕纖 合世 易威 大略-KY 富邦中國政策債 健信 韋僑 杏昌 天良 元大美債1-3 前鼎 久陽 進階 南璋 群益15年IG科技債 安鈦克 東林 強生 勝昱 群益10年IG金融債 倉和 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰5Y+新興債 九暘 友銓 東生華 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 宏捷科 倉和 其祥-KY 精確 富邦全球高收債 燦星旅 三圓 德麥 宏易 國泰中國政金債5+ 信紘科 雙喜 世坤 唐鋒 富邦中政債0-1 力泰 世德 聯光通 FH中國政策債 理銘 泰茂 通訊-KY 凱基中國債3-10 亞都 精確 榮群 凱基新興債10+ 老爺知 崇友 新零售 凱基科技債10+ 東凌-KY 至興 力新 群益AAA-AA公司債 邁達康 大詠城 恩得利 群益15年EM主權債 綠河-KY 萬在 李洲 FH能源債 欣泰 健椿 凱柏實業 FH製藥債 大恭 元炬 FH新興企業債 永純 及成 群益中國政金債 泓瀚 和進 FH20年美債 雙邦 耀勝 FH中國信用債 安瑞-KY 倚強股份 凱基AAA至A公司債 康聯訊 錦明 凱基金融債20+ 台聯電 鑫創 凱基美債25+ 韋僑 宇環 國泰A級金融債 威潤 廣寰科 富邦中國投等債 唐榮 點晶 富邦金融投等債 晉椿 斐成 元大10年IG醫療債 久陽 泰谷 FH公司債A3 強新 益通 FH次順位IG金融債 松和 振維 FH美元信用債1-5Y 新零售 迎輝 群益A級公司債 尼克森 重鵬 群益AAA-A醫療債 力新 研勤 中信美國公債20年 謚源 欣厚-KY 中信中國債7-10 李洲 兆遠 中信中國美元IG債 凱柏實業 寶得利 B新光美債1-3 港建 太欣 B新光美債20+ 及成 系統電 第一金美債20+ 新洲 天剛 第一金金融債 10+ 耀勝 世紀 第一金科技債 10+ 倚強股份 華容 永豐10年A公司債 至寶電 建榮 永豐15年金融債 宇環 立衛 永豐7-10年中國債 點晶 天揚 凱基醫療保健債 佳穎 鈺創 凱基IG精選15+ 雙鴻 佳總 凱基AAA-AA公司債 幸康 合正 台新美元銀行債 泰谷 金利 台新中國政策債 力致 寶聯通 新光15年IG金融債 矽瑪 凱鈺 富邦新興投等債 迎輝 德宏 富邦歐洲銀行債 重鵬 松普 中信美國市政債 富晶通 合邦 中信新興亞洲債 盈正 亞矽 中信EM主權債0-5 家登 萬旭 統一美債10年Aa-A 元創精密 久正 富邦全球保險債 營邦 上揚 富邦全球能源債 數字 全譜 永豐1-3年美公債 立衛 易通展 永豐美國500大 合正 茂迪 群益0-1年美債 彩富 元隆 群益1-5年IG債 合邦 沛亨 中信投資級公司債 訊達 凱碩 中信全球電信債 亞通 全達 中信美國公債0-1 上揚 福華 新光A-BBB電信債 元隆 保銳 合世 神盾 越峰 易威 倉和 商丞 天良 勁豐 英格爾 南璋 天正國際 士開 勝昱 光菱 昇益 世坤 星雲 志嘉 萬國通 宏捷科 富裔 飛寶企業 正淩 燦星旅 精確 三圓 富驛-KY 宏易 力泰 易飛網 唐鋒 理銘 劍湖山 聯光通 富裔 德記 通訊-KY 安心 泰偉 榮群 漢來美食 華義 新零售 富驛-KY 昇華 力新 易飛網 得利影 恩得利 高野 鼎創達 李洲 亞都 台境 凱柏實業 老爺知 愛地雅 元炬 滿心 邦泰 及成 東凌-KY 和進 紅馬-KY 耀勝 全家 倚強股份 詩肯 錦明 關中 鑫創 大展證 宇環 誠品生活 廣寰科 泰偉 點晶 華義 斐成 大宇資 泰谷 得利影 典範 隆中 益通 時報 振維 旭然 迎輝 鼎創達 重鵬 信紘科 研勤 益張 欣厚-KY 白紗科 兆遠 捷必勝-KY 寶得利 紅木-KY 太欣 綠電 系統電 霹靂 天剛 花王 世紀 欣雄 華容 欣泰 建榮 富堡 立衛 大汽電 天揚 合騏 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 松普 合邦 亞矽 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 福華 保銳 大世科 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 易飛網 海灣 劍湖山 德記 關中 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰