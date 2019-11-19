〈康控-KY法說〉AirPods Pro熱銷 Q4營收估增逾3成 毛利率重返4成

康控 - KY(4943-TW) 今 (19) 日召開法說，財務長黃翹生指出，目前美系大客戶真藍芽無線耳機 (TWS) 新品銷售優於預期，預計第 4 季營收可望回到 20 億元以上的水準，季增逾 3 成，毛利率重返 4 成之上。

康控第 3 季每股純益 1.83 元、推升前 3 季每股純益 1.73 元，扭轉上半年虧損局面，黃翹生自評，第 3 季財報差不多 60-70 分，但因為客戶較晚推出新產品，導致毛利率回升速度不如預期。

黃翹生進一步指出，美系客戶 10 月才宣布上市新款 TWS，原本沒有太大的期待，但現在看來美國、日本等地區都在缺貨，現貨都要等 2-3 周，整體銷售優於預期。

黃翹生進一步指出，TWS 營收比重在 10 月時約與手機聲學元件相當，預計到 11 月，TWS 營收佔比將超越聲學元件。

據了解，目前蘋果 AirPods Pro 出貨吃緊，是因為後段組裝廠產能供不應求，黃翹生透露，目前康控稼動率也是滿載，雖然還有空間擴，但擴了下游組裝廠也出不了貨。

此外，聲學元件受惠美系客戶智慧型手機拉貨動能延，黃翹生認為，第 4 季各項品線都會有不錯的表現，季營收可望維持去年第 3 季約 20 億元的旺季水準，毛利率則可望隨著營收規模放大、產品良率攀升，重返 4 成以上。

針對應收帳款天數過長，黃翹生表示，主要是因大客戶請款流程較長，不過第 4 季會有大筆資金入帳，將大幅改善財務面，不用太過擔心。