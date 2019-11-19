傳欠大股東股息 康控-KY：香港帳戶檢核較慢 預計年底前完成發放

康控 - KY(4943-TW) 傳出積欠 3 名大股東現金股利共 2.28 億元，對此，康控今 (19) 日澄清，3 名大股東皆為公司董事長及總經理法人代表的公司，帳戶地點在香港，最近受反送中影響，帳戶檢核進度較慢，因此暫緩發放，但預計年底前將全數發放。

康控傳出積欠大股東 Monster 約 1.32 億元、Casco 約 83.9 萬元及 AGI 約 9529 萬元，共計 2.28 億元的現金股息，不過，康控強調，3 名大股東為董事長呂朝勝、總經理李國基法人代表之公司，其餘股東之現金股息皆已正常發放。

康控解釋，3 家大股東皆為境外控股公司，帳戶地點在香港，但因為當地銀行帳戶檢核進度受到反送中影響，速度較以往慢，因此先暫緩發放，財務報表帳列其他應付款，待香港當地銀行帳戶檢核結束後，會再另行通知進行付款，預計年底發放完畢。

至於日前宣布辦理的 25 億元第二次無擔保可轉換公司債，康控強調，目前相關辦理可轉換公司債相關事宜僅董事通過，但募資資金用途為償還銀行借款及充實營運資金，並未將支付大股東現金股息納入，而相關募發時程、發行計畫及資金用途未來確定後會另行公告通知。

康控也澄清，關於證交所擬罰 10 萬元一事，依照相關規定，證交所開罰等情事皆會有公告及新聞稿，但目前尚未收到任何通知。