華研明年動能加溫 轉投資大慕影藝新作傳由HBO拿下海外版權

華研音樂 (8446-TW) 近年積極拓展音樂外的影視 IP，今年進一步投資大慕影藝、取得 45% 持股，雙方將展開戲劇音樂合作，而其原創 IP 新作《做工的人》傳出由 HBO 搶下海外版權，且可望創台劇價格新高，該劇預計在明年上半年播出，在華研今年進一步提高大慕影藝持股下，有助推升明年營運動能。

華研音樂近來歌曲授權收入比重攀升，獲利穩定增溫，除歌曲外，華研也成立文創部門，與圖文創作者合作經營圖文授權及跨界合作，近年更尋求影視音策略合作，今年進一步投資大慕影藝、取得 45% 持股，盼雙方在影視音合作的原創 IP，能創造最大商業價值。

華研音樂近年陸續投資電影《我的蛋男情人》、《紅衣小女孩 2》、《人面魚》、《下半場》及戲劇《麻醉風暴 2》、《做工的人》等，其中多項投資均與大慕影藝共同參與，今年更進一步投資大慕影藝 3000 萬元，持股 45%。

大慕影藝孵化作品能力備受肯定，其團隊製作的首部電視劇《我們與惡的距離》不僅創下高收視率，也囊括今年第 54 屆金鐘獎戲劇節目獎等 6 項大獎，並獲釜山國際影展「亞洲內容獎」最佳編劇獎肯定，由華研音樂製作的主題曲與插曲《別讓我走遠》、《路過人間》也在各大音樂串流平台排行榜名列前茅。

目前大慕影藝最新作品《做工的人》已拍攝完畢，且繼《我們與惡的距離》後，傳出《做工的人》再獲 HBO Asia 搶下海外版權，且價格可望創台劇新高，該劇預計明年上半年播出，超前導預告日前曝光，點擊率已超越《與惡》前導預告記錄。且其為大慕影藝原創 IP，由 HBO 以高價碼取得海外版權後，華研音樂投資收益將隨之增溫，有助推升營運動能。

華研音樂前 3 季稅後純益 4.08 億元，年增 15.74%，每股純益 7.73 元。法人看好，由於近來歌曲授權收入營收比重持續攀升，授權業務毛利率表現較佳，產品組合有利，華研音樂今年全年獲利可望優於去年，再創新高，且有機會賺逾 1 個股本。